Глава Крыма Аксенов: я за возрождение СМЕРШа

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил мнение, что в России пора возрождать контрразведку СМЕРШ для борьбы с «пятой колонной».

– У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают. Иногда замечаю, что во время мероприятий есть те, кто демонстративно не встает под гимн России. Таких персонажей надо идентифицировать и материалы передавать в ФСБ, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма подчеркнул, что «можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность».

Ранее Аксенов рассказал, что отправил в зону специальной военной операции свою снайперскую винтовку Т-5000. По его словам, некоторые вопросы по обеспечению военнослужащих приходится решать за счет внебюджетных источников.

Также глава Крыма прокомментировал инцидент с дроном США, упавшим в Черное море 14 марта. Он выразил мнение, что в подобных ситуациях ответ «может быть более жестким».

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