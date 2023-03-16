Глава Крыма отправил в зону СВО свою снайперскую винтовку

Глава Крыма рассказал, что отправил свою винтовку Т-5000 на фронт

Глава Крыма Сергей Аксенов передал российским военнослужащим на передовую собственную снайперскую винтовку. Как руководитель республики рассказал в эфире телеканала «Миллет», некоторые вопросы по обеспечению бойцов приходится решать за счет внебюджетных источников.

- Позавчера передал коллегам винтовку Т-5000, как раз нашел, у меня была такая, для выполнения боевых задач, - рассказал глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, с оснащением военных всем необходимым помогают неравнодушные крымчане и крупные банковские структуры, предприниматели. В очередной партии, которая уже отправляется крымским бойцам на передовую, будут оптические прицелы, магазины для автоматов и оборудование.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал «КП-Крым» о достижениях республики за девять лет нахождения в составе России.