Глава Крыма прокомментировал инцидент с американским беспилотником над Черным морем

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, упавшим в Черное море утром 14 марта.

– Мое личное мнение, что ответ в подобных случаях, наверное, может быть более жестким. Мы понимаем, что попытки атак на Крым осуществляются по наводке американцев. По сути, они воюющая сторона, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что геополитические решения принимает президент России Владимир Путин.

– Мы ему [президенту РФ] доверяем и поддерживаем эти решения. Они единственно правильные, в интересах людей, – добавил глава Крыма.

Утром 14 марта в Черное море недалеко от Крыма упал американский беспилотник MQ-9. В Минобороны РФ подчеркнули, что поднятые в небо российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником – по информации ведомства, дрон потерпел крушение из-за собственных резких маневров.

Ранее Сергей Аксенов рассказал о достижениях Крыма за девять лет в составе России. Так, например, доходы крымского бюджета за эти годы выросли более чем в четыре раза, что позволило значительно увеличить финансирование социальной сферы и государственную поддержку экономики.

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