Советник главы Крыма Крючков: сбитые над Джанкоем БПЛА были начинены шрапнелью и целили в гражданские объекты

Советник главы Крыма назвал особым цинизмом интернет-мемы, нанесенные на хвостовое оперение сбитых БПЛА. Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Атаковавшие Джанкой украинские беспилотники несли на борту шрапнель и метили в гражданские объекты. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

– Все беспилотники целили в гражданские объекты. Никаких военных объектов рядом нет. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные сбили над жилыми районами. Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Атаковавшие Джанкой беспилотники были начинены шрапнелью и метили в гражданские объекты. Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные дроны сбили над жилыми районами. Советник главы Крыма назвал особым цинизмом интернет-мемы, нанесенные на хвостовое оперение сбитых БПЛА.

Советник главы Крыма назвал особым цинизмом интернет-мемы, нанесенные на хвостовое оперение сбитых БПЛА.Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Советник главы Крыма назвал особым цинизмом интернет-мемы, нанесенные на хвостовое оперение сбитых БПЛА. Фото: телеграм-канал Олега Крючкова

Крючков также опроверг слухи о повреждении железной дороги. – Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию, – написал он.

Напомним, поздно вечером 20 марта глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя сработала система ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь уточнил, что серьезных разрушений нет. По словам Аксенова, последствия атаки оцениваются, будут приняты решения о компенсациях.

16 марта Аксенов сообщил, что в Сакском районе сбит украинский беспилотник. Утром 14 марта в Черное море недалеко от Крыма из-за собственных резких маневров упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились фото сбитого в районе Джанкоя беспилотника 20 марта 2023

Фото сбитого в районе Джанкоя беспилотника 20 марта 2023 опубликовал советник главы республики Олег Крючков (подробнее)