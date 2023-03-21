«Насчитал четыре беспилотника, по ним работало ПВО»: сотрудник разрушенного магазина рассказал о прилетах в Джанкое

В результате атаки украинских БПЛА пострадала кровля магазина на улице Перекопской Фото: Евгений СТОЯНОВ

Поздним вечером 20 марта на севере Крыма сработала система ПВО. Как сообщал руководитель республики Сергей Аксенов, в результате ЧП пострадал один местный житель. На данный момент он находится в больнице в состоянии средней тяжести, а его жизни ничего не угрожает.

Утром 21 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что атаковавшие город на севере Крыма украинские беспилотники, несли на борту шрапнель и изначально были нацелены бить по гражданским: «Никаких военных объектов рядом нет».

Обломки украинских БПЛА повредили два строения на улице Перекопской - жилой дом и находящийся рядом с ним магазин с кормами для животных. Корреспондент «КП-Крым» побывал на месте событий и пообщался с очевидцами произошедшего. Сотрудник полуразрушенного магазина рассказал, когда начались атаки беспилотников и как долго они продолжались.

Сотрудник пострадавшего от прилетов магазина Евгений рассказывает, что вся атака продолжалась меньше часа Фото: Евгений СТОЯНОВ

ТРИ БЕСПИЛОТНИКА ПРОЛЕТЕЛИ МИМО

Как рассказывает житель Джанкоя Евгений, произошло все около 22:00 20 марта. К этому моменту рабочий день в магазине, куда позже упадут обломки БПЛА, закончился, и мужчина отправился домой.

- По пути я зашел в магазин. В этот момент услышал звуки, будто от мопеда. Вышел посмотреть: беспилотники очень низко барражировали, странно, что в проводах (линии электропередач, - прим. Ред) не запутались. Я насчитал четыре беспилотника, ПВО работало. Три из них мимо меня пролетело, - рассказывает Евгений.

На улице Перекопской в Джанкое в одном здании находятся сразу два магазина - зоотовары (сотрудником которого и является Евгений) и продукты. Первый и пострадал сильнее всего.

Так выглядят повреждения джанкойского магазина Фото: Евгений СТОЯНОВ

ВСЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ МЕНЬШЕ ЧАСА

Момент падения беспилотника на кровлю магазина, в котором работает, Евгений не видел. К счастью, на тот момент в помещении никого не было. Как отмечает мужчина, пострадал от атаки украинских БПЛА один человек - мужчина по имени Константин, который закрыл собой дочь. «Слава Богу все обошлось», - отмечает сотрудник магазин.

По словам Евгения, сколько по времени продолжались прилеты, он сказать не может.

- Знаете, в такие моменты время никто не считает. Но я думаю, что меньше часа, - заключил житель Джанкоя.

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