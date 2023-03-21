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21 марта 2023 11:00

«Насчитал четыре беспилотника, по ним работало ПВО»: сотрудник разрушенного магазина рассказал о прилетах в Джанкое

Сотрудник разрушенного магазина рассказал об атаке беспилотников в Джанкое
Авторы (2):
Евгений Булгарин
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В результате атаки украинских БПЛА пострадала кровля магазина на улице Перекопской

В результате атаки украинских БПЛА пострадала кровля магазина на улице Перекопской

Фото: Евгений СТОЯНОВ

Поздним вечером 20 марта на севере Крыма сработала система ПВО. Как сообщал руководитель республики Сергей Аксенов, в результате ЧП пострадал один местный житель. На данный момент он находится в больнице в состоянии средней тяжести, а его жизни ничего не угрожает.

Утром 21 марта советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что атаковавшие город на севере Крыма украинские беспилотники, несли на борту шрапнель и изначально были нацелены бить по гражданским: «Никаких военных объектов рядом нет».

Обломки украинских БПЛА повредили два строения на улице Перекопской - жилой дом и находящийся рядом с ним магазин с кормами для животных. Корреспондент «КП-Крым» побывал на месте событий и пообщался с очевидцами произошедшего. Сотрудник полуразрушенного магазина рассказал, когда начались атаки беспилотников и как долго они продолжались.

Сотрудник пострадавшего от прилетов магазина Евгений рассказывает, что вся атака продолжалась меньше часа

Сотрудник пострадавшего от прилетов магазина Евгений рассказывает, что вся атака продолжалась меньше часа

Фото: Евгений СТОЯНОВ

ТРИ БЕСПИЛОТНИКА ПРОЛЕТЕЛИ МИМО

Как рассказывает житель Джанкоя Евгений, произошло все около 22:00 20 марта. К этому моменту рабочий день в магазине, куда позже упадут обломки БПЛА, закончился, и мужчина отправился домой.

- По пути я зашел в магазин. В этот момент услышал звуки, будто от мопеда. Вышел посмотреть: беспилотники очень низко барражировали, странно, что в проводах (линии электропередач, - прим. Ред) не запутались. Я насчитал четыре беспилотника, ПВО работало. Три из них мимо меня пролетело, - рассказывает Евгений.

На улице Перекопской в Джанкое в одном здании находятся сразу два магазина - зоотовары (сотрудником которого и является Евгений) и продукты. Первый и пострадал сильнее всего.

Так выглядят повреждения джанкойского магазина

Так выглядят повреждения джанкойского магазина

Фото: Евгений СТОЯНОВ

ВСЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ МЕНЬШЕ ЧАСА

Момент падения беспилотника на кровлю магазина, в котором работает, Евгений не видел. К счастью, на тот момент в помещении никого не было. Как отмечает мужчина, пострадал от атаки украинских БПЛА один человек - мужчина по имени Константин, который закрыл собой дочь. «Слава Богу все обошлось», - отмечает сотрудник магазин.

По словам Евгения, сколько по времени продолжались прилеты, он сказать не может.

- Знаете, в такие моменты время никто не считает. Но я думаю, что меньше часа, - заключил житель Джанкоя.

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