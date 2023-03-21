В Севастополе мужчину, домогавшегося 11-летней девочки, осудили на шесть лет

Нетрезвый мужчина, приехавший на полуостров на заработки, заметил двух сидящих на лавочке 11-летних девочек и стал к ним приставать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе осудили 40-летнего гостя полуострова за преступление против половой неприкосновенности 11-летней крымчанки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Суд признал мужчину виновным в иных действиях сексуального характера с применением насилия, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Все произошло в парке села Терновка 29 мая прошлого года. Нетрезвый мужчина, приехавший на полуостров на заработки, заметил двух сидящих на лавочке 11-летних девочек и стал к ним приставать.

– Сначала заговорил, потом предложил вместе провести время. Когда же подруги ответили отказом – начал преследовать, хватать одну из девочек, – рассказали в региональном Следкоме.

В этот момент одна из девочек набросилась на мужчину и оттащила подругу от развратника, после чего школьницы принялись бежать. Уже на безопасном расстоянии девочка позвонила в службу спасения, затем привела подругу в чувства. Прибывшим стражам порядка она передала приметы злодея и вместе с нарядом полиции отправилась на его поиски.

В декабре прошлого года отважную девочку наградили медалью СК РФ «За гражданственность».

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В силу возраста девочки либо не осознавали, что происходит, либо не могли оказать сопротивление из-за беспомощного состояния (подробнее)