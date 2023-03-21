При пожаре в Симферополе погибли мать и дети трех и шести лет

Мать привлекалась за неисполнение родительских обязанностей. Фото: скриншот из видео СК по Крыму и Севастополю

В Симферополе на улице Киевской 21 марта произошел крупный пожар в одной из квартир, в котором погибли мать и двое маленьких детей. О страшном происшествии рассказали в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

Возгорание случилось на пятом этаже дома №129. В квартире проживала 36-летняя женщина и две ее дочери трех и шести лет. К сожалению, огонь унес жизни всех трех человек.

- Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры. Женщина ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с неисполнением родительских обязанностей, - отметили в пресс-службе СК.

Следком возбудил по данному факту уголовное дело по третьей части статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Точную причину смерти назовут после проведения всех экспертиз.

Также проверку проводит и крымская прокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на место происшествия выезжал зампрокурора республики Владимир Кузнецов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму пьяный водитель сбил семью с тремя детьми: пострадал двухлетний ребенок

В Крыму в ДТП с пьяным водителем пострадали дети пяти, трех и двух лет (подробнее)