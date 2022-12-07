Одна из 20 миллионов: крымчанка вошла в тройку лучших волонтеров страны

На международной Премии Валерия вошла в тройку лучших в номинации Волонтер Года. Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

5 декабря в Москве прошло одно из самых масштабных событий года – Премия «Мы вместе». В ней принимали участие волонтерские организации из 85 стран мира, а в финале выбрали лучших. В их число попала и учредитель благотворительного фонда «Добро мира – Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

За десятки лет благотворительности и безвозмездной помощи она делала многое: помогала больным, собирала деньги на операции и даже отправлялась в зону боевых действий СВО с гуманитарной миссией. Но даже это никогда не останавливало отважную крымчанку, ведь кто-то каждый день ждет ее помощи.

Номинация стала для нее вдохновляющим моментом. Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

На международной Премии Валерия вошла в тройку лучших в номинации Волонтер Года. Хоть первое место получил ее коллега - член Народного Фронта Владимир Тараненко, она почетно представила Крым в финале. Ведь из 20 миллионов волонтеров номинацию вручили ей.

- Если честно, я до сих пор отойти не могу от того, что пришлось испытать за все это время нахождения на этом мероприятии. «Добро мира» - маленькая региональная организация, но она спасла столько жизней и помогла стольким людям. И тут я, как представитель организации, оказываюсь на главной сцене страны рядом с президентом, который благодарит и вручает грамоту. Словами не передать эти эмоции. Номинацию со мной разделили такие общественно-политические гиганты, как «Молодая гвардия» и «Народный фронт», поэтому мне было очень приятно находиться там. Но этому феномену есть одно единственное объяснение - мы искренние, мы делаем все правильно и поэтому с нами - люди. И это главная ценность, - говорит КП-Крым Петрусевич.

Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

По словам Валерии, выход в финал «Мы вместе» стало еще одним знаком того, что она двигается в правильном направлении. Дальше остается только продолжать помогать и дарить добро остальным.

ПРИЗЫ

В номинации Волонтер Года «Мы вместе» не было никаких денежных призов, но, по словам крымчанки, было нечто большее – информационная поддержка со стороны государства и продвижение региональных проектов. Так, «Добро Мира – Волонтеры Крыма» также стали лидерами рейтинга эффективности деятельности по Российской Федерации от Ассоциации Волонтерских Центров, а волонтерский проект направления Десанта Здоровья вошел в сборник Лучших волонтерских практик РФ.

Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

- Теперь наши проекты могут охватить больший спектр проблем и помочь еще большему количеству людей. За деньгами и финансовыми аспектами мы бы сюда точно не приехали. Нужно понимать, что мы работаем не ради наград. Но очень ценно, что нас видят, слышат и поддерживают на таком высоком уровне. И теперь я верю еще больше, что у нас все получится, - говорит волонтер.

НАГРАЖДЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Еще одним вдохновляющим моментом было награждение. Финалистов, которые победили в разных номинациях, награждал президент РФ Владимир Путин. Чтобы получить награду, лучших участников приглашали в столицу за неделю до мероприятия, чтобы пройти карантин и подготовиться ко встрече.

- Это было огромной честью для нас всех, потому что это значит, что ты делаешь большое дело, которое заметили на таком уровне. Но были и нелегкие моменты – это недельный карантин. Я человек сверхактивный, поэтому заточение в четырех стенах отеля для меня были мучительны, но и в это время я все равно продолжала работать и решать дела, поэтому справилась, - шутит Валерия.

Напомним, с начала спецоперации Валерия Петрусевич сама отправляется в зону военных действий. За рулем небольшого грузовичка она помогает жителям новых регионов: возит продукты, одежду, помогает военным и перевозит некоторых людей в безопасные места – подальше от военных действий.

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