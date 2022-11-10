«Мама, ты снова на фронт. Когда вернешься?»: как многодетная мать из Крыма в одиночку возит гуманитарную помощь в новые регионы

Валерия Петрусевич – многодетная мама, одна из учредителей благотворительного фонда «Добро мира – Волонтеры Крыма» и предприниматель. Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

С начала спецоперации прошло уже больше девяти месяцев. За это время с мест военных действий перебралось множество беженцев. Оставляя дома, друзей и работу, люди бежали подальше от взрывов и страха. Но были и те, кто двигался в обратном направлении, навстречу неизвестности, чтобы только успеть помочь тем, кто в этом нуждается.

ДЕВУШКА НА БЕЛОМ ГРУЗОВИЧКЕ

В марте из Крыма в сторону Херсона впервые выехал белый грузовичок. За рулем была хрупкая женщина, которая уже много месяцев без страха помогает жителям новых регионов: возит продукты, одежду, помогает военным, а в последние несколько недель перевозит херсонцев на левый берег – подальше от военных действий.

Пограничники и военные давно начали узнавать очаровательную крымчанку, которая постоянно пересекает границу на белом грузовичке. Чаще всего она ездит одна, но иногда рядом бывают еще одна или две помощницы.

Валерия Петрусевич – многодетная мама, одна из учредителей благотворительного фонда «Добро мира – Волонтеры Крыма» и предприниматель. За десятки лет благотворительности она видела многое, но с военными действиями столкнулась впервые. Но даже это не остановило отважную крымчанку, ведь люди очень ждут ее помощи.

За девять месяцев волонтер привыкла к многому. Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

СЕМЬЯ ПРИВЫКЛА

Здесь, в Симферополе ее всегда ждут трое детей и муж, которые привыкли к такому образу жизни мамы и относятся с пониманием.

- Да, это очень сложно психологически, но спасибо мужу, что понимает меня и даже помогает. Например, когда я в первый раз отправилась в сторону Херсона, он поехал со мной аж до Геническа, чтобы посмотреть, насколько безопасно на границе. Он понимает, что я не смогу остаться в стороне, и я очень нужна там, поэтому обратного пути нет. Дети тоже смирились и привыкли к моим частым отъездам. Для меня абсолютно нормальная фраза: «Мама, ты на фронт? Когда вернешься?». Я всегда с улыбкой отвечаю, что скоро. Потому что я верю только в лучшее и светлое, - рассказывает Валерия.

ЖЕНСКИЙ СОСТАВ

В новые регионы волонтеры часто ездят женским составом. Это не потому, что мужчины не хотят помогать или боятся. Просто девушки гораздо быстрее проходят пограничный контроль.

В сторону военных действий она часто отправляется одна, но иногда берет помощниц.Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

- Нас уже все узнают и очень радуются, когда мы приезжаем. Всех военных я знаю поименно и не боюсь доверять им свою безопасность. Никто из них уже не удивляется, что я за рулем грузовичка с несколькими тоннами гуманитарки. Когда мы добираемся до пункта контроля, нам все помогают, говорят слова благодарности. Это важно для нас, и это очень помогает, - говорит соучредитель волонтерской организации.

Часто волонтеру приходится ночевать не в гостиницах или квартирах, а в бункерах или убежищах. Фото: Личный архив Валерии Петрусевич.

По словам Валерии, на блокпостах ее часто спрашивают, почему она едет одна или с девичьим составом. На эти вопросы крымчанка отвечает просто: всю дорогу на территориях контролируют российские военные, поэтому Валерия уверена, что с ней и ее помощницами ничего плохого не случится.

- Но даже если вдруг произойдет что-то непредвиденное, как «прилет» или выходки украинских диверсантов, то будет уже неважно, буду за рулем я или мужчины, - отмечает крымчанка.

НИЧЕГО УЖЕ НЕ УДИВЛЯЕТ

За девять месяцев волонтер привыкла к многому. Ее уже не удивляют громкие звуки взрывов, разрушенные дома, танки и сгоревшая техника. К тому же, часто приходится ночевать не в гостиницах или квартирах, а в бункерах или убежищах.

- Для меня это стало обыденностью. Бывает, что приходиться спать в машине или вообще на улице прямо на полу, ничего не есть сутками из-за нервов. Но бывает и настоящая «роскошь», - шутит женщина. – Например, в квартирах с полевой кухней. Жилище, правда, было без окон, их вынесло во время обстрелов, но что поделать.

Несмотря на то, что звуки выстрелов уже не пугают крымских волонтеров, среди страхов остается мысль о том, что кому-то не удастся помочь. Поэтому с собой в грузовичках всегда есть несколько десятков пакетов с гуманитаркой сверх того, что заранее было распределено. Потому что бывают случаи, что больные или беспомощные люди попросту не могут самостоятельно взять еду. В таких случаях приходится разносить помощь по квартирам самостоятельно.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Среди добрых историй с фронта Петрусевич вспоминает, как семья из Мариуполя благодаря видео нашла своего дедушку.

- Я всегда стараюсь быть на связи в соцсетях, поэтому на моих страничках можно увидеть кадры с фронта. Часто в видео оказываются военные и обычные люди. И вот как-то раз я сняла старенького дедушку, который находился в одном из дворов. Тогда с нами связались его родственники, которые думали, что он погиб под обстрелами ВСУ, но нет, случилось чудо. Мы скинули им все координаты, они поехали в Мариуполь и забрали своего дедушку, - рассказывает волонтер.

Фото: Личный архив Валерии Петрусевич

Петрусевич признается, что из-за ее деятельности после начала спецоперации от нее отвернулись многие украинцы, которые часто пишут гадости в мессенджеры или звонят с угрозами.

- Провокаций очень много, но обращать ни них внимание у меня нет времени. Моя задача сейчас – помогать. Помогать абсолютно всем, несмотря на национальность, взгляды на происходящее и еще какие-то признаки. Не мы участвуем в боевых действиях. И все, что мы можем делать сейчас – это не оставаться безучастными, - заключает Валерия.

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