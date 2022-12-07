Крымчанам официально разрешили использовать пиротехнические изделия в новогоднюю ночь

В Крыму продолжает действовать желтый уровень террористической опасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти республики все же разрешат крымчанам использовать в новогоднюю ночь пиротехнические изделия. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Ограничения не будут действовать с 31 декабря по 1 января. Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном портале регионального правительства.

- Действие ограничений на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий, установленных настоящим пунктом, не распространяется на период 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно, - говорится в тексте документа.

В то же время глава Крыма призвал «‎соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий».

- Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками - дети, - написал он в своем Tg-канале.

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