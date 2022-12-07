В Севастополе отважная продавщица победила грабителя в схватке и передала его полиции

Работница торговой точки заблокировала вора в торговом зале. Фото: Скриншот из видео

На днях в Севастополе произошла забавная ситуация. Продавец одного из магазинов города задержала грабителя, который нагло пытался обворовать прилавок. О случившемся рассказали в пресс-службе регионального МВД.

На видео с камер наблюдения видно, как мужчина зашел в мини-маркет в состоянии алкогольного опьянения. Увидел, что продавец была в другом конце помещения, и решил умыкнуть из кассового ящика три тысячи рублей.

Однако все прошло не так гладко. В этот момент на него набросилась женщина. Она буквально вступила в рукопашную схватку с налетчиком и заблокировала его в торговом зале.

Позже полицейские выяснили, что все случилось в небольшом магазине на улице Богданова, а грабителем оказался 54-летний севастополец.

- Благодаря смелости и решительности женщины злоумышленник не смог скрыться и был задержан на месте преступления, - отметили в полиции.

На место приехали сотрудники уголовного розыска вместе с участковыми уполномоченными отделения полиции «Северное» и задержали подозреваемого.

На неуклюжего налетчика в МВД по Севастополю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ – Грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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