«Был шокирован, что Ханский дворец еще не развалился»: реставратор, восстанавливающий старинные здания по всей стране, рассказал о тонкостях профессии

Чаще всего Андрей Потехин реставрирует церковную живопись. Фото: личный архив Андрея Потехина

8 декабря 2022 года отмечается Международный день художника. Творческая профессия весьма обширна, ведь это не только про картины. Художниками могут назвать себя миллионы человек по всему миру. Некоторые «люди искусства» выбирают сложный и ответственный путь реставратора, и в качестве холстов используют стены и потолки многовековых зданий.

«Комсомолка» поговорила с представителем редкой профессии - реставратором Андреем Потехиным, который вот уже более десяти лет дарит вторую жизнь старинной живописи. За свою карьеру мужчине довелось поработать во многих городах России, а вот уже несколько месяцев он обитает в Крыму. Причина тому - реставрация главной достопримечательности Бахчисарая - Ханского дворца.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПРИЗВАНИЮ

Уроженцу Липецкой области Андрею Потехину 33 года. Половину своей жизни он восстанавливает объекты искусства. Работать мужчина начал еще во время учебы в МГХПА имени Строганова - одном из главных творческих вузов страны.

С Андреем мы встретились вечером в ресторане Севастополя - мужчина живет сразу на несколько городов России, поэтому выкроить свободный денек ему было непросто. Как говорит сам реставратор, хоть он и грезил об искусстве с детства, его творческий путь был достаточно долгим.

- Я мечтал быть художником. Поехал покорять Москву. А это город, который может сразу тебя сломать. Сначала я отучился в колледже на художественную роспись, где мне постоянно пытались портить самооценку. Наверное, это правильно - нужно жестко воспитывать художника, чтобы он не был ранимым. Потом поступил в Строгановку на монументальную живопись, но, проучившись полгода, понял, что это не мое, - рассказывает Андрей.

Работает сейчас помимо Крыма Андрей в Туле и Москве. Фото: личный архив Андрея Потехина

В реставрацию Андрей Потехин пришел благодаря соседу в общежитии, который учился именно на этом направлении.

- Я наблюдал за ним и видел, что он делает что-то интересное. У нас какая-то «мазня» непонятная современная, а у них там иконы, настоящее искусство. Я и перевелся.

РАБОТАЛ В КИНО

С тех пор жизненный путь Андрея был полностью связан с творчеством. Помимо реставрационных работ в храмах, он трудился и на частных заказах - создавал дизайнерские проекты в заведениях Москвы.

Не обошлось и без кинопроектов - Андрея пригласили поработать в частности и в сериале «Ивановы-Ивановы».

- Я работал декоратором, бутафором и реставратором. Мы создавали интерьеры и проверяли, как они будут ломаться. К примеру, герой по сюжету должен «влететь» в стену, которая разрушится от его напора. Мы это все проверяли на себе. Было весело, - говорит реставратор.

Наш герой успел поработать и на съемках в кино. Фото: личный архив Андрея Потехина

Последние три года основная деятельность Андрея связана с реставрацией антикварной живописи - по большей части это церковные объекты. Но в Крым мужчина приехал, чтобы восстановить гораздо более старинное здание.

«БЫЛ В ШОКЕ, ЧТО ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ ЕЩЕ СТОИТ»

В Москве Андрей уже успел сделать себе имя, поэтому именно ему предложили заняться реставрацией Ханского дворца в Бахчисарае.

- Я уже работал на некоторых проектах с заказчиком, к примеру, реставрировал храм «Большое Вознесение у Никитских ворот» в Москве. Там еще Собчак венчалась. Его после этого хотели сжечь.

Сейчас в Ханском дворце Андрей Потехин руководит одним из проектов по реставрации живописи. Поэтому вот уже три месяца он практически постоянно находится на полуострове. По словам Андрея, главная достопримечательность Бахчисарая - очень сложный объект.

Сейчас Андрей занимается реставрацией Ханского дворца Фото: Ирина ГЕРЦ

- Это каркасное здание, которое уже много лет не восстанавливали. Мы, когда приехали, были действительно удивлены, как оно вообще еще стоит. Там даже рамы гипсовые - для меня это был шок. Но оказалось, что в этом климате такое действительно делают и оно может стоять веками. Мне, как человеку из центральной части России это было очень странно. В Москве бы все давно уже развалилось, - говорит Андрей, - Сейчас моя задача - сохранить живопись, чтобы она не рассыпалась. Если там треснуть по стене, вся штукатурка может отвалиться. Поэтому работать нужно очень аккуратно.

НЕ ВЕРИТ В МИСТИКУ

Зачастую реставраторам нужно работать в ночное время - буквально одному в пустом старинном здании. Уже сама такая ситуация может стать началом для мистических рассказов, но Андрей сразу предупреждает - никаких страшных историй за десятилетнюю карьеру с ним не было.

- Я не верю в сверхъестественное. Ну и я часто работаю в церквях, что там мистического может произойти? Был только один жуткий момент. Я работал один в сумерках напротив зеркала. Увлекся процессом, и боковым зрением заметил, что возле меня что-то шевелится - как будто кисточка сама что-то рисовала. Но это оказалась моя собственная рука. Так я понял, что заработался и пора отдохнуть, - говорит Андрей.

Андрей с детства мечтал стать художником. По его словам, он может работать практически в любом стиле. Фото: личный архив Андрея Потехина

Не обходилось и без курьезных моментов. На одном из объектов команду Андрея Потехина попросили отреставрировать живопись на стенах. Но была одна проблема.

- Перед этим там разобрали пол, и когда мы зашли, вместо него было лишь несколько досок. Просто кадр из фильма: стены есть, а вместо пола - пропасть на другой этаж. Мы все же реставраторы, а не каскадеры. Пришлось заниматься другим объектом, пока пол не восстановили, - говорит Андрей.

ОБЛИЛИ ТЕЛО ЗЕЛЕНОЙ КРАСКОЙ

Самый ужасный случай в профессиональной деятельности нашего героя, к счастью, произошел не с ним, но Андрей Потехин был его свидетелем. Случилось все в одной из церквей центральной части России несколько лет назад. Андрей вместе с другими реставраторами занимался своей обычной деятельностью - восстанавливал живопись.

- Реставраторы работали на высоте, а внизу находился гроб с телом бабушки. Я не знаю, почему его не убрали, там должно было быть отпевание. В общем, в один момент у ребят переворачивается емкость с зеленой краской…и попадает на этот гроб. Там все было зеленое, это было ужасно. Как это потом объясняли руководству и родственникам усопшей - отдельная история. Но все обошлось, вроде бы, никого не уволили, - рассказывает Андрей.

Реставрация любых объектов - это командная работа. Фото: личный архив Андрея Потехина

Как отмечает реставратор, несмотря на частые сложности и внештатные моменты, он не видит себя в другой сфере. На вопрос о том, планирует ли он «осесть» на одном месте, Андрей отвечает, что пока не думал об этом - ему интересны все проекты, которыми он занимается.

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