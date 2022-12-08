Это спасет вам жизнь: бывалый военный рассказал, что взять с собой в зону спецоперации

«Комсомолка» узнала у опытного бойца, как подготовиться к отправке на фронт. Фото: Александра Тимощенко

После объявления о частичной мобилизации прошло больше двух месяцев, но многие добровольцы со всей страны и без повесток хотят отправиться в зону спецоперации. Некоторые из резервистов столкнулись с проблемой: они не знают, что брать с собой в зону специальной военной операции и к чему готовиться. «Комсомолка» узнала у опытного бойца, как подготовиться к отправке на фронт.

ПОДГОТОВКА КИПИТ

С самого утра в военных частях Крыма начинается подготовка к службе. Целыми днями там слышны выстрелы, взрывы и гул. Гражданского человека, непривыкшего к громким звукам, может напугать такая атмосфера. Хочется сразу убежать, закрыть голову и уши руками или спрятаться в окоп, но для военного это уже давно привычная и родная обстановка. Военный с позывным Ваха совсем недавно приехал с зоны СВО с сильным ранением руки. Но после трех дней реабилитации начал готовить резервистов к отправлению на фронт.

Бойцам дают все необходимые знания Фото: Александра Тимощенко

НУЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

- На полигоне у нас тут ребята тренируются, стреляют, постоянно что-то взрывается, грохочет, а во время настоящих военных действий так вообще. Поэтому нужно заранее приспособиться и привыкнуть, чтобы потом ничего не пугало. Сейчас мы уже по одному звуку можем определить, на каком расстоянии грохнуло, куда лучше бежать и в какой окоп спрятаться. Это уже профдеформация, - рассказывает КП-Крым военный.

Военный с позывным Ваха Фото: Александра Тимощенко

По его словам, обучение включают в себя все самые нужные навыки – от теории до практики. Так, например, с самых первых дней бойцов обучают стрельбе. Этим занимаются опытные инструкторы.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПЕРЕД ФРОНТОМ

- Среди основных дисциплин тактическая, медицинская, огневая подготовка, топография, инженерная подготовка. Наши солдаты также вспоминают все основы первой помощи и общие вопросы эвакуации. Если видим, что индивидуально нужно с кем-то поработать, назначаем кураторов и выделяем время для отработки навыков. Например, если нужно вспомнить, как держать оружие, как прицеливаться на разных дистанциях, - отмечает боец.

ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

По словам военного, перед тем, как отправиться в зону СВО, добровольцам нужно обязательно проверить свое здоровье. Определив слабые стороны и больные места, взять с собой аптечку из необходимых лекарств.

ВЗЯТЬ НУЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА

- Чтобы недомогание или болезнь не подкосила в самый неподходящий момент, нужно быть к этому готовым. Среди стандартных лекарств взять Парацетамол, Аспирин, что-то от боли головы и желудка. А дальше отталкиваться от индивидуальных предпочтений и предрасположенностей, - советует Ваха.

Каждый день на полигоне происходит подготовка Фото: Александра Тимощенко

НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ УТЕПЛЕНИИ

Так как одежда может изнашиваться, на смену лучше взять термобелье и дополнительные комплекты нижнего белья.

- Не стоит забывать и об утеплении. Боевые действия могут проходить в разных локациях и с разной температурой, поэтому можете заранее купить какое-то утепление, которое не займет много места в ваших сумках, - говорит он и добавляет, что в список обязательных атрибутов нужно включить дождевик.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ГИГИЕНОЙ

На фронте нельзя пренебрегать и гигиеной. Стандартный набор должен состоять из влажных салфеток, твердого мыла, прозрачные пакеты с застежками и антисептики.

- Туда же можно положить вату или ватные диски и бинты, - напоминает Ваха.

НАУШНИКИ

- Это может показаться странным и смешным для обычного человека, но наушники - очень важная вещь на поле боя. В моменты, когда все взрывается и гремит, важно защищать свои уши. Хорошо подойдут какие-то большие с подавлением шума, - добавляет военный.

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