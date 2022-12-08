Суд ужесточил наказание экс-начальнику следуправления Симферополя, осужденному за взятку в 7,5 млн рублей

Два крымских прокурора выступили в этом деле посредниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым усилил наказание бывшему начальнику следственного управления, виновного в получении взятки в размере 7 500 000 рублей.

- Верховный суд РК изменил приговор Киевского районного суда города Симферополя, которым подсудимый бывший начальник следственного управления УМВД России по городу Симферополю признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере. В частности, назначенное основное наказание было усилено с 5 до 9 лет лишения свободы, - говорится в сообщении суда.

В пресс-службе госоргана напомнили, что действующий на тот момент начальник следственного управления УМВД России по Симферополю был задержан весной 2021 года после получения крупной взятки. За щедрое «‎вознаграждение»‎ он должен был «‎замять» уголовное дело ‎против группы лиц. При этом два крымских прокурора выступили в этом деле посредниками.

В декабре 2021 года в отношении них был вынесен обвинительный приговор. Что касается экс-начальника следуправления, то в суде он вину не признал. Тогда Киевский районный суд Симферополя назначил ему пять лет ограничения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7 500 000 рублей. Также его лишили права занимать некоторые должности.

При рассмотрении апелляционной жалобы Верховный суд определил изменить решение районного суда и усилил наказание до 9 лет лишения свободы. Также осужденный будет лишен специального звания «полковник юстиции».

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