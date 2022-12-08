Суд ужесточил наказание экс-начальнику следуправления Симферополя, осужденному за взятку в 7,5 млн рублей

Два крымских прокурора выступили в этом деле посредниками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Верховный суд Республики Крым усилил наказание бывшему начальнику следственного управления, виновного в получении взятки в размере 7 500 000 рублей.
- Верховный суд РК изменил приговор Киевского районного суда города Симферополя, которым подсудимый бывший начальник следственного управления УМВД России по городу Симферополю признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере. В частности, назначенное основное наказание было усилено с 5 до 9 лет лишения свободы, - говорится в сообщении суда.
В пресс-службе госоргана напомнили, что действующий на тот момент начальник следственного управления УМВД России по Симферополю был задержан весной 2021 года после получения крупной взятки. За щедрое «вознаграждение» он должен был «замять» уголовное дело против группы лиц. При этом два крымских прокурора выступили в этом деле посредниками.
В декабре 2021 года в отношении них был вынесен обвинительный приговор. Что касается экс-начальника следуправления, то в суде он вину не признал. Тогда Киевский районный суд Симферополя назначил ему пять лет ограничения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7 500 000 рублей. Также его лишили права занимать некоторые должности.
При рассмотрении апелляционной жалобы Верховный суд определил изменить решение районного суда и усилил наказание до 9 лет лишения свободы. Также осужденный будет лишен специального звания «полковник юстиции».
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