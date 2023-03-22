Симферополец, передававший Украине сведения о полетах военной авиации в Крыму, получил 12 лет колонии

За переданную информацию он получил в общей сложности 1300 долларов США

Симферополец, гражданин РФ Станислав Стеценко получил 12 лет колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Стеценко был задержан в июне 2021 года сотрудниками регионального УФСБ. Установлено, что он в течение длительного времени передавал украинской разведке сведения о полетах российской военной авиации над Крымом. За это он получал вознаграждение – в общей сложности 1300 долларов США.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). 22 декабря Верховный суд Республики Крым признал Стеценко виновным и приговорил его к двенадцати годам колонии строгого режима.

– 21 марта 2023 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции (г. Сочи) оставил в силе приговор Верховного суда Республики Крым, – добавили в пресс-службе регионального УФСБ.

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