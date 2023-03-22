Что произошло после атаки украинских беспилотников на Севастополь 22 марта

Сейчас в Севастополе спокойно Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ранним утром 22 марта Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в общей сложности уничтожили три объекта.

- Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели, - написал Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. - От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла.

И люди, и военные корабли не пострадали.

ПАССАЖИРСКИЙ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ ПОКА НЕ ХОДИТ

Сразу же после утреннего ЧП в Севастополе приостановили движение паромов и пассажирских катеров. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города отметили, что для перевозки пассажиров организованы дополнительные сухопутные маршруты, и люди могут добраться автобусами от площади Захарова до площади Нахимова.

ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА

После того, как Черноморский флот справился с беспилотниками, «укронацисты» начали, по словам губернатора, информационную атаку.

- Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем. Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций, - отметил Михаил Развожаев. - Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно это ложь.

Губернатор подчеркнул, что если в городе будет реальная опасность или угроза, то сообщения будут идти по всем каналам одновременно. И самое главное: это будет объявлено по уличным системам оповещения, которые невозможно сломать, потому что они аналоговые.

Потоки нескольких радиостанций утром 22 марта взломали и в Крыму. По данным советника главы республики Олега Крючкова, идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны.

Напомним, вечером 20 марта Джанкой атаковали украинские беспилотники, начиненные взрывчаткой и шрапнелью. Сработала система ПВО, однако обломки дронов повредили частный дом, здание техникума и магазин. Один местный житель, военный, пострадал. Его госпитализировали. В городе позже ввели режим ЧС муниципального уровня. Общий причиненный ущерб оценивают рабочие.

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