Глава Севастополя Развожаев сообщил об атаке трех беспилотников на морскую бухту

Беспилотники пытались проникнуть в севастопольскую бухту Фото: Анастасия ЖУКОВА

Надводные беспилотники пытались проникнуть в севастопольскую бухту, Черноморский флот успешно отразил атаку. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

– В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали, – написал Развожаев.

Он добавил, что от взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях по улице Ленина повыбивало стекла, люди не пострадали.

Ранее, вечером 20 марта город Джанкой на севере Крыма подвергся атаке украинских беспилотников, начиненных взрывчаткой и шрапнелью, по ним отработала система ПВО. Пострадал один местный житель. Обломки дронов повредили здание техникума, магазин и несколько частных домов. После атаки в городе ввели режим ЧС муниципального уровня, рабочие группы оценивают ущерб.

16 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Сакском районе сбит украинский беспилотник. Утром 14 марта в Черное море недалеко от Крыма из-за собственных резких маневров упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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