Вернулся с СВО без единой царапины: что известно о джанкойце, пострадавшем во время атак украинских беспилотников

В этом доме живет пострадавший от атаки украинских БПЛА Константин Фото: Евгений СТОЯНОВ

Вечером 20 марта город Джанкой на севере Крыма подвергся атакам украинских беспилотников. Как рассказывали «КП-Крым» местные жители, они видели четыре вражеских БПЛА. К счастью, система противовоздушной обороны отработала на совесть. Тем не менее, в результате ЧП пострадал один местный житель - 33-летний Константин И.

Ранее стало известно, откуда взялись версии о том, что мужчина спас ребенка, закрыв его своим телом. Выяснилось, что «дочей» Константин называл свою собаку Зену, с которой и вышел на прогулку в злополучный вечер. Мужчина проживает на улице Перекопской вместе со своей девушкой и служит в местной военной части.

Друг пострадавшего Константина И. Александр рассказал корреспонденту «Комсомолки», что мужчина - опытный военнослужащий и недавно вернулся с передовой.

- Дед был военным, поэтому и Костя еще со школы хотел пойти по его стопам. Уже 12 лет служит по контракту, - рассказывает друг пострадавшего.

В зоне СВО Константин служил командиром пожарно-спасательного расчета. Вечером 20 марта судьба, не иначе, сыграла злую шутку. По словам друга, Константин потерял около литра крови.

- На спецоперации Костя не получил ни одного ранения. А тут просто стоял и курил у дома, и такое, - сокрушается Александр.

Напомним, как «Комсомолке» сообщали в пресс-службе Минздрава, состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. Ранее он находился в Джанкойской районной больнице, однако, как стало известно «КП-Крым», Константина И. перевезли в военный госпиталь Севастополя.

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