«Все начало рушиться, а дым шел отовсюду»: продавец магазина в Джанкое, который повредило из-за атаки украинских БПЛА, рассказала о случившемся

Жительница Джанкоя Елена работает продавцом в магазине, который повредило из-за атак украинских дронов Фото: Евгений СТОЯНОВ

Вечером 20 марта город Джанкой на севере Крыма подвергся атакам украинских беспилотников. Система противовоздушной обороны отработала на совесть, но в результате ЧП пострадал один местный житель - 33-летний Константин И.

Как «Комсомолке» ранее рассказывал друг попавшего под шрапнель мужчины Александр, Константин уже 12 лет служит по контракту, а недавно вернулся из зоны спецоперации. Судьба сыграла злую шутку - на передовой джанкоец не получил ни единой царапины, а сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Дом пострадавшего крымчанина стоит на улице Перекопской - ровно напротив магазина, в котором из-за атак БПЛА разрушило крышу и окна. О том, что происходило в злополучный вечер 20 марта корреспонденту «КП-Крым» рассказала продавец по имени Елена.

Вечером торговля в местном магазине велась через окошко Фото: Евгений СТОЯНОВ

Когда произошла атака, женщина находилась на работе. Время подходило к 22:00, поэтому Елена закрыла помещение и общалась с покупателями через окошко. Именно в этот момент и произошла атака украинских дронов.

ВЫБИЛО СТЕКЛА И ПОВАЛИЛ ДЫМ

Поначалу женщина не поняла что произошло - от резкого звука она на секунду растерялась.

- Это было очень страшно. Сначала раздался хлопок, а потом все начало рушиться. Сработала сигнализация, разбились стекла, дым шел отовсюду, - вспоминает Елена.

Женщина отмечает: экстренные службы приехали в считанные минуты.

- Все очень быстро сработали, приехали. Попросили, чтобы мы вышли из помещений и отошли подальше.

В результате ЧП в доме, где находится магазин, повредило кровлю и выбило стекла Фото: Евгений СТОЯНОВ

ВЫНЕСЛИ ПОСТРАДАВШЕГО НА НОСИЛКАХ

Как рассказывает продавец, пострадавший Константин И. не заходил в злополучный момент в магазин, а просто стоял и курил на крыльце. В момент атаки она не сразу поняла, что произошло с соседом.

- Я отошла к дому напротив и увидела, как бригада скорой помощи побежала к Косте. Его вынесли на носилках и отвезли в больницу, - говорит Елена.

Во время атаки беспилотников пострадавший Константин И. находился возле своего дома Фото: Евгений СТОЯНОВ

Напомним, как ранее стало известно «КП-Крым» пострадавшего во время атаки беспилотников джанкойца перевели в военный госпиталь в Севастополе. О характере травм медики не сообщают, однако в Минздраве республики отметили, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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