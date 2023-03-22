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НовостиОбщество22 марта 2023 7:39

В Севастополе остановлено движение морского транспорта

Пассажиров перевозят автобусами
Виктория ШЕВЧЕНКО
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

С утра 22 марта в Севастополе остановлено движение паромного и катерного сообщения через бухту. Рейд перекрыт. Сообщение об этом разместила в своем Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

- Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, - говорится в сообщении.

Для пассажиров организованы альтернативные маршруты доставки от площади Захарова до площади Нахимова. В конечных точках маршрута дежурят группы автобусов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбитой ранним утром 22 марта атаке надводных беспилотников. По его словам, были уничтожены три объекта, которые пытались проникнуть в бухту. Моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия, также сработала система противовоздушной обороны. Военные корабли не пострадали, в нескольких зданиях в городе выбило стекла от взрывов уничтоженных беспилотников.