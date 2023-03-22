Глава Севастополя Развожаев опроверг сообщения об эвакуации из Крыма

Губернатор подчеркнул, что в случае реальной опасности будут идти по всем каналам одновременно Фото: Анастасия ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об очередной информационной атаке на полуостров.

– Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту.

– Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем, – отметил Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в случае реальной опасности будут идти по всем каналам одновременно.

Ранее о взломе нескольких крымских радиостанций сообщил советник главы РК Олег Крючков.

Попытки вызвать панику среди крымчан посредством вброса фейковой информации предпринимаются регулярно. Так, 25 января из-за взлома в эфире ряда крымских телеканалов транслировалось выступление президента Украины Владимира Зеленского. 28 февраля хакеры взломали эфирное вещание крымского радио «Море» и пытались запугать жителей ракетной атакой. 23 февраля объектами хакерской атаки стали радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера».

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