Советник главы Крыма Крючков сообщил о взломе нескольких радиостанций

Крымские радиостанции снова подверглись хакерской атаке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымские радиостанции снова подверглись хакерской атаке. Об этом в среду, 22 марта сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Напомним, 28 февраля хакеры взломали эфирное вещание крымского радио «Море» и пытались запугать жителей ракетной атакой. 23 февраля объектами хакерской атаки стали радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера».

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