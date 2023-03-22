В Симферополе водитель ВАЗа протаранил четыре автомобиля, его пассажирка погибла

По факту ДТП проводится проверка. Фото: МВД по Республике Крым

В Симферополе в массовом ДТП погибла 46-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

По предварительным данным, сегодня около 17:00 водитель ВАЗ-21099, двигаясь по улице Киевской с небезопасной скоростью, в районе дома №158 столкнулся с четырьмя стоящими автомобилями.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– Пассажирка автомобиля ВАЗ-21099 1977 года рождения скончалась на месте происшествия, а водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Евпатории водитель Chevrolet сбил десятилетнего мальчика. Ребенок с травмами доставлен в больницу.

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