Спасут херсонцы и кешбэк для военных? Эксперты сделали прогноз по курортному сезону-2023 в Крыму

В Крыму ждут не меньше 2,5 миллиона туристов Фото: Анна КИРИЕНКО

С конца 90-х годов благосостояние Крыма и местных жителей зависит от успешности курортного сезона. Прямо или косвенно, но доходы каждой второй семьи привязаны к тем деньгам, которые оставляют на полуострове туристы, оплачивая транспорт, гостиницы, кафе и экскурсии. И это не говоря о том, что с мая по октябрь побережье стабильно дает работу тысячам крымчан.

ПРОЩЕ ПОЕЗДОМ

Для стабильной работы туристической отрасли за лето Крым должен принять не менее 2,5 миллиона туристов. Поэтому каждую весну представители туристического сектора начинают делать прогнозы на сезон. Сомнений в том, что он состоится, ни у кого нет. Но как, в каком масштабе, когда открываться, каких гостей ждать? Какую поставить цену, и стоит ли рассчитывать на ранее бронирование? Если для профессионалов эти вопросы определяют стратегию работы в сезон, то для туриста главное – запланировать бюджет на летний отпуск.

Похоже, что лето-2023 пройдет в режиме транспортных ограничений. Небо над Крымом по-прежнему закрыто для гражданских самолетов, и о возобновлении авиасообщения речь не идет. За прогнозами по этому поводу профильные чиновники советуют обращаться к военным, которые не дают конкретики. Параллельно Минтранс РФ договаривается об увеличении пассажирских поездов в направлении Крыма в период отпусков, чтобы за лето перевезти около 3 миллионов человек, что на треть больше, чем в прошлом году.

- Мы понимаем, что это будет непростой сезон. Но он не первый. Достаточно динамично применяются механизмы по снижению стоимости, что дает свой результат. Есть вопрос по бронированию и транспортной доступности, - рассказал министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Наша основная задача - увеличить доступность Крыма и конкурентоспособность. Есть вопрос с транспортной доступностью, чему посвящены различные встречи с министерством транспорта, РЖД и «Гранд-Сервис-Экспрессом».

К курортному сезону число поездов в Крым увеличат Фото: Анна КИРИЕНКО

С мая в Крым начнут ходить 10 дополнительных поездов, включая составы из Мурманска и Челябинска. Но движение будет идти по одной железнодорожной ветке Крымского моста – вторую, поврежденную в результате теракта в октябре прошлого года, отремонтируют к середине лета. Тем не менее, глава Крыма потребовал привести в порядок все железнодорожные станции и прилегающие к дороге посадки.

- Туристы, приезжающие на поезде, как бы видят определенную картинку, первое впечатление, но в плане чистоты и ухоженности. Все, что касается прилегающих территорий, что находится в ведении КЖД – надо эту работу держать на контроле, вычистить все. Туристы из окна поезда не должны видеть мусор. Мы, как говорится, не фасад делаем, чтобы только губы накрасить и было красиво – у железной дороги много чего скапливается, - подчеркнул Аксенов.

Во главу угла в этом курортном сезоне становится вопрос безопасности отдыха Фото: Анна КИРИЕНКО

В ОЧЕРЕДЬ НА МОСТ И ЗА КЕШБЭКОМ

Автомобильную часть транспортного перехода через Керченский пролив уже отремонтировали и запустили в работу. Но поскольку за безопасность на Крымском мосту отвечает ФСБ, то досмотровые мероприятия на нем основательные – полная проверка багажа, пассажиров через рамку, и самих транспортных средств с помощью сканера или ручного досмотра. В любом случае один автомобиль проходит досмотр за 15-20 минут, за час - не больше двух десятков, что создает большие заторы на въезд и выезд с моста. Пассажирские автобусы тоже стоят в общей очереди, а в скором времени к ним добавятся пустые грузовики и «Газели», и для автотуристов это не сулит ничего хорошего – досмотровый комплекс в своих возможностях ограничен. И хотя к апрелю власти обещают увеличить пропускную способность моста, транспортный поток тоже вырастет, и ситуация кардинально не изменится.

- Думаю, что ничего не изменится, - говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. - Потому что на транспорте, прежде всего, вопросы безопасности. Угрозы высокие, обеспечение безопасности действительно становится во главу угла. Если что-то случится, то для срыва сезона этого будет достаточно. Думаю, что нас ждет стопроцентная загрузка железнодорожных составов. Что касается отелей, то большие и средние планируют открываться ближе к майским праздникам. «Крымский бриз», например, только с 1 июня.

Кампания раннего бронирования, которую гостиничные объекты проводят в начале года, чтобы получить средства на модернизацию и ремонт перед высоким сезоном, в этом году нулевая. Глубина продаж не превышает две-три недели, и отели будут открываться уже непосредственно перед массовым заездом. Туристического кешбэка, который помогал заполнить средства размещения в межсезонье, в этом году не будет.

Туроператоры надеются, что сезон будет успешным Фото: Анна КИРИЕНКО

- Министерство экономического развития РФ, которое теперь курирует отрасль, отменило кешбэк, и будет возвращаться к этому только в сегментированном формате. Сейчас выбираются категории, которым будет оказываться помощь в отдыхе и оздоровлении – военнослужащие, семьи военнослужащих, детский отдых. Мы надеемся, что если будут какие-то госпрограммы по кешбэку, то Крым получит их в первую очередь. Потому как Саки и Евпатория практически предназначены для этого.

МЕНЯЕМ ЗАПАД НА ВОСТОК

Западное побережье Крыма этим летом может рассчитывать только на загрузку санаториев и пансионатов. Частный сектор, включая мини-отели и гостевые дома, останется без отдыхающих – прибрежные территории Сакского, Черноморского, Раздольненского районов выпадают из пляжного оборота – там возведена линия противодесантной обороны. Любителей песка и мелководья ждут на Азовском море. Благо, дорогу от Керчи до села Курортное привели в полный порядок, а набережная в Щелкино не уступает по комфорту и красивым закатам променадной зоне Новофедоровки, где находится попавший под атаку беспилотников военный аэродром.

- Азов не укомплектован никак, он неизвестен по сути своей. На Азовский берег можно переориентировать семьи с детьми, которые предпочитали Западное побережье. Там тоже мелкое море, песчаный берег, есть объекты высокого уровня комфорта, есть гостевые дома. Но емкость Азовского побережья мы не знаем, у нас его никто не считал, - подчеркнула экс-министр курортов и туризма Крыма, директор офиса перспективного развития, маркетинга и информации АО «Корпорация развития Крыма» Елена Юрченко.

Она напомнила, как в 2014 году Крым столкнулся с той же проблемой – неизвестностью перспектив курортного сезона, логистической недоступностью, нестабильной обстановкой на границе и сложностью с доставкой товаров. И тогда санаторно-курортный сектор ориентировался на внутреннего туриста – крымчане получили путевки со скидкой на отдых и оздоровление, тысячи детей отправились в лагеря за бюджетный счет, а всевозможные акции и программы позволили жителями Судака отдохнуть в Евпатории, а ялтинцам узнать получше Феодосию.

- Поэтому я в любом случае сейчас бы концентрировала свое внимание на тех двух миллионах человек, которые проживают здесь. И те, кто это уже сделал, а я их знаю лично и с ними общаюсь, кто упаковал услуги под потребности жителей Крыма, пустыми не стоят, - заверила Юрченко. – А еще я бы сосредоточила внимания на жителях Южного федерального округа, которым не надо лететь на самолете или долго ехать в поезде. Из Воронежа в Керчь ехать 12 часов на поезде по вполне доступной цене. Но кто в Воронеже знает, что сразу за Крымским мостом есть курорты Азовского моря, есть Героевское, Яковенково, есть Приморское и Береговое? Миллионы наших потенциальных туристов ищут побережье, подходящее для отдыха с детьми.

В Партените всегда многолюдно Фото: Анна КИРИЕНКО

БЕЗ ПАНИКИ И ПРОВОКАЦИЙ

Однако во главу угла в этом курортном сезоне становится вопрос безопасности отдыха. Ни цены, ни услуги, ни температура морской воды не имеют значения, если где-то рядом стреляют или что-то взрывают. И это является главной причиной, почему решение, где провести отпуск, сограждане будут принимать за несколько недель до него.

- На первый план выходит вопрос безопасности. Если мы будем заходить в сезон под звуки канонады, то будет что-то другое. А если ситуация будет ровная, как приблизительно сейчас, то все будет нормально, - уверен президент Ассоциации «Туристический Альянс Крыма», генеральный директор группы компаний «ТурЭтно» Андрей Пылов. – И вся атмосфера может повлиять на сезон очень сильно. Мы вряд ли сейчас с этим что-то сделаем, но предполагаю, что рынок все выровняет, если не будет резких обострений, каких-то информационных бомб. Нас ждет сезон не хуже, чем прошлогодний. Когда у нас было только паромное сообщение в 2015 году, сезон был неплохой. Поэтому не логистика на первом месте, а безопасность, и если она будет обеспечена, если не будет военных действий, не будет эксцессов, у нас все должно пройти ровно.

Так выглядят пляжи в межсезонье Фото: Анна КИРИЕНКО

Сейчас отели работают в режиме выходного дня с четверга по воскресенье. Многие рестораны на побережье также подстроились под этот режим и приглашают на авторские сеты стоимостью от 1,5 тысяч рублей. Скидки на проживание в комплексах с собственной инфраструктурой, бессейнами и SPA составляют 25-30%, как и путевки в санатории с трехразовым питанием и базовым лечением. В здравницах города Саки за 2,8 - 3,5 тысяч рублей в сутки можно пройти курс с питанием, проживанием, грязевыми ваннами и подводным массажем.

- У нас есть тенденция, которая меня вдохновляет, что мы сейчас разумно обращаемся с ценами, и продукт очень конкурентный. В сравнении с конкурентной средой мы стали намного дешевле, чем Краснодарский край. Потому что Кубань в ожидании этого года и по результатам прошлого сезона очень подорожала - у них есть загрузка. У нас же все наоборот. Мы вынуждены сейчас снижать цены, хорошо считать. И выживать будут те, кто правильно себя поведет в этой ситуации, - считает Пылов.

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ – НОВЫЕ ТУРИСТЫ

Правильно – это не боятся рисковать и использовать кризис в развитие. Так посчитали организаторы автобусных туров и стали возить в Крым жителей новых регионов. Тур выходного дня из Херсонской, Запорожской областей обойдется в 7-8 тысяч рублей, что вполне по карману новым согражданам РФ.

- С 1 марта на новых территориях пособия и пенсии приведены к российским стандартам, и люди уже смогут себе позволить автобусные туры, приятное совместят с полезным. Сейчас очень много приезжают как в 90-е челноков, закупать промышленные и продовольственные товары. Потому что у них в регионах ситуация напряженная, - рассказал член совета по туризму Государственной Думы РФ, гендиректор туристической компании «РусКрымТур» Анатолий Тарасенко. – Интеграция в экономическую систему Российской Федерации идет полным ходом. И как в 2014 году нашим крымчанам было интересно увидеть олимпийский Сочи своими глазами, так и жителям соседних регионов очень интересно посмотреть на Крым. Особого вала не будет, потому что людей там объективно меньше, но спрос есть.

Вода в Черном море прогревается к концу июня Фото: Анна КИРИЕНКО

Люди проявляют интерес к автобусным турам из Анапы, Геленджика, Сочи и Адлера. Приезжающие туда на отдых туристы готовы махнуть в Крым на пару дней, чтобы за время отпуска познакомиться с обоими берегами Керченского пролива. Со стороны Крыма есть спрос на выезд в Краснодарский край организованных групп школьников и трудовых коллективов. Детям разрешили выезжать только в мае прошлого года, кода большая часть ковидных ограничений была снята. Адыгея, Краснодар, Сочи, Абхазия, Дагестан, Чечня – на майские праздники есть бронирование как в эти регионы, так и в обратном направлении. Туроператоры надеются, что организация досмотра на Крымском мосту позволит долго не задерживаться и большую часть процедур можно будет сделать дистанционно или заранее. Например, внести данные группы и в назначенное время прибыть на досмотр.

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