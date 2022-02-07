Тренды сезона-2022: курортники перебираются с Черного моря на Балтику

Туристы выбирают курорты Калининградской области Фото: Михаил ПАТЛИС

Этим летом туристы предпочтут Черноморскому побережью отдых на Балтийском море. Семейные пары по-прежнему предпочитают провести отпуск в Крыму, но мамы с детьми выбирают курорты Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные сайт бронирования жилья Tvil.ru, предоставленные по запросу КП-Крым.

Кампания раннего бронирования на лето-2022 показывает значительный рост спроса на курорты Калининградской области — плюс 233%. Рынок отреагировал повышением цен на размещение на треть, и теперь снять жилье на Балтийском побережье в среднем стоит 3,9 тысячи рублей в сутки. Причем здесь востребован сектор арендного жилья — 78% путешественников бронируют квартиры на лето в Калининградской области и 22 процента — арендуют дома.

В Крыму летний отдых в сравнении с прошлым годом подорожал на 9% - средняя стоимость проживания в сутки на двоих выросла до 3,6 тысяч рублей. Спрос тоже вырос, но не так значительно — статистика показывает плюс 13% к прошлому году. Причем туристы предпочитают останавливаться в отелях, а не в частном секторе: из имеющихся в базе Tvil.ru гостиниц 62% уже распроданы на лето.

Соседний Краснодарский край поднял ценник на 5% со средней стоимостью ночевки в 2,8 тысячи рублей. Здесь также фиксируют рост спроса на лето в среднем на 13% с той лишь разницей, что на предстоящий сезон уже забронировано 74% номеров в отелях.

- Курорты Крыма и Краснодарского края остаются самыми востребованными для семейного отдыха летом — 43% броней на лето поступают от семейных туристов. Однако 26% мам с детьми больше предпочитают отдыхать в Анапе, Сочи, Геленджике, - отметила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова. - Провести летний отпуск в этом году в Калининградской области планирует 33% российских семей и пар.

Аналитики сайта бронирований отмечают расширение географии путешествий в текущем году: если раньше туристы чаще всего проводили летний отпуск в Ялте, Алуште, Сочи, то сейчас взрывной спрос на отдых в Калининграде (+350%), Воронеже (+267%), Волгограде (+400%), Туле (+100%), Уфе (+500%), Саратове и Великом Устюге(+133%).

Спрос на морские курорты увеличится с началом летних школьных каникул и понятной ситуации с эпидемическими ограничениями из-за коронавируса.

Напомним, Крым участвует в пятом этапе программы стимулирования внутреннего туризма «туристический кешбэк». Условия не изменились — от покупки тура по стране, отдыха в отечественном санатории или уикенда в отеле вернется 20% стоимости при оплате картой «МИР». Но только на период до 30 апреля. Майские поездки и летние месяцы в программу стимулирования внутреннего туризма уже не входят.

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