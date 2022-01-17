Сome back кешбэк: до майских праздников на курортах Крыма можно отдохнуть со скидкой в 20%

Пятый этап кэшбека распространится на весну 2022 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Туристический кешбэк на поездки внутри России возвращается с 18 января. Условия не изменились — от покупки тура по стране, отдыха в отечественном санатории или уикенда в отеле вернется 20% стоимости при оплате картой «МИР». Но только на период до 30 апреля. Майские поездки в программу стимулирования внутреннего туризма уже не входят.

ПОНУЖДЕНИЕ РУБЛЕМ

В этом году на Ростуризм решил потратить на развитие туристических направлений внутри страны 5 миллиардов рублей. По мнению участников рынка, кешбэк стал наиболее результативным механизмом переориентации россиян на отдых внутри страны. Если, конечно, не брать в учет закрытые из-за коронавируса зарубежные направления и обязательную вакцинацию для поездок за границу.

- Мы участвовали во всех этапах кешбэка, были одними из первопроходцев, - рассказала КП-Крым руководитель в регионе Крым отелей под управлением Upro Group Екатерина Мильчинская. - Программу считаем наиболее эффективной за все годы работы Ростуризма, потому что она реально перенаправила поток, и приехали гости, которые могли никогда к нам не доехать.

В пером этапе, который стартовал в августе 2020 года, алуштинский отель Upro Group взял 20% всего крымского рынка продаж по программе, и каждый следующий этап давал дополнительный турпоток в межсезонье. По технической части для отельеров нет сложности подключиться к программе — модуль бронирования на сайт объекта устанавливает TravelLine и, при наличии карты «МИР», гость оплачивает услуги онлайн.

- Сейчас наш отдел бронирования практически встал на «стоп», потому что гости ждут 18 января, чтобы воспользоваться кешбэком, - подчеркнула Мильчинская.

ОТПУСК ПОД КЕШБЭК

Первый этап программы Ростуризм проводил в тестовом режиме, проверить реакцию рынка на предложение возвращать часть суммы за приобретенные путевки и поездки на сайте мирпутешествий.рф при оплате онлайн картой «МИР». В зависимости от суммы покупки она составляла от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Ко второму этапу за поездку на отдых через зарегистрированных туроператоров или самостоятельную бронь отелей-участников программы туристу возвращали уже до 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. К третьему этапу льготные условия распространились на бронь от двух суток, позволяя экономить на отдыхе в уикенд.

Цветущий Крым весной доступнее по ценам на отдых, чем знойным летом Фото: Анна КИРИЕНКО

- Каждый раз, когда появляется информация о запуске очередного этапа программы мы и наши коллеги, безусловно, получаем большое удовольствие, потому что программа стимулирует гостей выбирать для отдыха внутренние направления. Особенно нас радует, что это нацелено на низкий сезон, - отмечает руководитель отдела продаж одного из парк-отелей на крымском побережьея Ирина Зеленева. - Гости знакомятся с регионом, наслаждаются красотами, историей, кухней, гостеприимством. Дополнительно выбирают экскурсионные маршруты, что тоже помогает региону развиваться. Прежде гости выбирали туры за границу, но сейчас заранее интересуются у менеджеров о периоде туристического кешбэка.

НЕ ЗАБУДЬТЕ КАРТУ И QR

Пятый этап программы продлится до 12 апреля на продажи вплоть до майских праздников. Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности платежной системы «МИР». Количество поездок и оплат с одной карты не ограничено. В Крыму свое участие в программе подтвердили 140 объектов — отелей, санаториев, курортных комплексов.

- Программа туристического кешбэка признана наиболее успешной за последние годы, и, прежде всего, для привлечения туристов в не самый высокий сезон, - подчеркивает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Если говорить о Крыме, то она сработала замечательно — Крым в течение всех четырех этапов был в тройке лидеров, а на некоторых этапах даже опережал все остальные регионы. Это понятный простой прозрачный механизм стимулирования внутреннего спроса внутреннего туристического потока который сейчас объективно вырос. И каждый отдыхающий, экономя на поездке до 20 тысяч рублей, получает достаточно серьезное подспорье.

В межсезонье в Крыму можно отправиться в вирутальные путешествия Фото: Анна КИРИЕНКО

В первом этапе в программе туристического кешбэка принимали участие 79 крымских отелей. Во втором - 85 объектов размещения, в том числе 16 санаториев. В дальнейшем количество участников перевалило за сотню. Обязательным условием является классификация объекта размещения и регистрация в реестре туроператора. Для туристов в Крыму сейчас действуют антиковидные ограничения — обязательное наличие сертификата иммунопрофилактики от коронавируса, а для лиц с с медотводом — ПЦР-тест не позднее 48 часов до поселения в отель. Те же документы потребуют при посещении кафе, ресторанов и караоке, клубов, дискотек, концертных и танцевальных залов, парикмахерских, СПА-салонов, бассейнов, объектов спорта, кинотеатров, театров, музеев, цирков.

Из-за распространения нового штамма инфекции «омикрон» в регионе отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Музеи и выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек.

С начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовались порядка 1,7 миллиона россиян, которые потратили на отдых больше 34 миллиардов рублей и получили 6,7 миллиарда рублей в виде кэшбэка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Booking ввел новые ограничения для отелей и туристов в Крыму

В Минкурортов и туризма РК посоветовали связываться с объектами размещения напрямую (подробнее)

Туристический кэшбек привлек в Крым более 300 тысяч туристов

За отдых они заплатили свыше 6,5 миллиарда рублей (подробнее)

Кешбэк на туристические поездки в Крым вернется уже в феврале

Особые предложения стоит ждать на 23 февраля и 8 марта (подробнее)