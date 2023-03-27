В Феодосии студенты задержали эксгибициониста, развращавшего 10-летних детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии неоднократно судимого 37-летнего разнорабочего обвиняют в совершении иных действий сексуального характера и развратных действий в отношении детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Одно из преступлений крымчанин совершил 30 мая прошлого года. Мужчина находился на детской площадке в Комсомольском парке Феодосии. На глазах у 10-летних детей разнорабочий совершил акт эксгибиционизма. Отдыхавшие в том же парке студенты поймали горожанина и передали его правоохранителям.

Оказалось, что это не единственный раз, когда задержанный нарушил закон. Днем ранее крымчанин также совершил акт эксгибиционизма. Все произошло на детской площадке между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова. Свидетелями этой картины стали сразу восемь детей в возрасте от семи до 10 лет.

– Фигурант уголовного дела был опознан детьми в присутствии их законных представителей, – рассказали в СК.

Сотрудники ведомства провели необходимые экспертизы и другие следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу. Теперь же расследование завершилось.

– Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд, – отметили в Следкоме.

Дело в отношении разнорабочего завели сразу по двум статьям – «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». По первой из них максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы, а по второй – уже до 20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Севастополец получил 16 лет колонии за надругательство над семилетней дочерью и двумя ее подругами

Педофил запугал девочек, но одна из них все же осмелилась рассказать обо всем родителям (подробности)