Севастополец получил 16 лет колонии за надругательство над семилетней дочерью и двумя ее подругами

Все происходило во время совместных прогулок, а также когда девочки приходили к подружке в гости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе суд признал 41-летнего местного жителя виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Установлено, что с июля по декабрь 2021 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочки и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет, – говорится в сообщении.

Все происходило во время совместных прогулок, а также когда девочки приходили к подружке в гости. Педофил запугал девочек, однако одна из них все же нашла в себе смелость рассказать об этом родителям. Параллельно в Балаклавском районе проводился профилактический рейд, в ходе которого родители сообщили полицейским о преступлениях. 19 апреля прошлого года мужчину задержали.

Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Суд приговорил педофила к 16 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на полтора года.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе осудили мужчину, домогавшегося 11-летней девочки. Он получил шесть лет колонии.

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В силу возраста девочки либо не осознавали, что происходит, либо не могли оказать сопротивление из-за беспомощного состояния (подробнее)