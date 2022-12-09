«Не ждите от себя невозможного»: крымский психолог рассказала, почему не нужно стремиться завершить все дела до Нового года

Конец года всегда характеризуется повышенной суетой, напряжением и стрессами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год уже «дышит в спину», но вместо радости некоторые из нас чувствуют раздражение и подавленность. К сожалению, это не редкость: влияют на наше состояние не только пасмурная погода и небольшое количество солнечных дней, но и традиционная предновогодняя гонка, чтобы «успеть все». О том, как бороться с напряжением и начать ждать праздники с предвкушением чего-то лучшего «Комсомолке» рассказала крымский психолог Алина Бельчук.

ПРАВО НЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ

Стандартные симптомы зимней апатии - постоянное напряжение и усталость, проблемы со сном и заметное снижение концентрации на делах. Как говорит Алина Бельчук, все это встречается у подавляющего большинства людей не только перед Новым годом, но и перед началом новой главы жизни.

- Мы все привыкли думать, что в Новом году что-то поменяется, что нам нужно успеть все и выиграть в какой-то бессмысленной гонке. В результате, мы не только не испытываем удовольствия от жизни, но и загоняем себя в какие-то рамки, - говорит специалист.

По словам психолога, в первую очередь нужно понять, что конец года - это такой же обычный период, как, скажем, его середина. Выбивать из колеи могут и внезапно навалившиеся рабочие моменты. Поэтому уже сейчас стоит попытаться распланировать декабрьские задачи так, чтобы не думать в Новый год о работе.

- Не ждите от себя невозможного. Если обычно вы выполняли на работе, скажем, один проект в неделю, не стоит пытаться браться сразу за три. Отстаньте от себя - жизнь не кончается вместе с годом.

ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ?

Для некоторых Новый год становится практически навязчивой идеей и ожиданием, что в ночь с 31 декабря на 1 января вдруг решатся все проблемы. Алина Бельчук отмечает, что такие эмоции испытывают практически каждый человек.

- Не нужно ждать, что кто-то создаст праздник за вас. Подарите себе приятный подарок, украсьте дом и спросите себя, о чем мечтаете именно вы. Если вы хотите тихого семейного праздника, тогда уж точно не стоит идти на шумные вечеринки, куда зовут друзья, - отмечает Алина.

НАВСТРЕЧУ ДЕЙСТВИЮ

Просто сидеть и ничего не делать, когда нет желания, к сожалению, не получится. Но если мотивация совершенно пропала, психолог советует действовать «маленькими шагами».

- На примере с той же новогодней елкой, которую нет желания украшать. Начните с того, чтобы просто достать игрушки, не загоняйте себя в рамки «я должен собрать ее за вечер». Когда пропадет это «должен», вы и сами не заметите, насколько быстрее будете делать, казалось бы, неприятные для себя дела, - говорит Алина Бельчук.

Еще один способ справиться со стрессом - записать все волнующие моменты на бумаге. Зафиксированные таким образом планы, на удивление, дают гораздо больший эффект, чем «держать все в голове».

- Иногда десяток дел в мыслях могут превратиться в кашу. Если четко расписать их по пунктам, вы поймете, что на самом деле все не так страшно, как кажется, - заключила психолог.

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