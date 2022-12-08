Прогноз погоды в Крыму на Новый год 2023: никакой зимней сказки

Весь первый месяц зимы будет относительно теплая погода с минимальным количеством осадков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О настоящей зимней сказке мечтает чуть ли не каждый крымчанин. Особенно это становится актуально под Новый год. Когда вокруг начинается праздничная суета, а за окном виднеются грустные пейзажи со слякотью и дождями, ведь снег на полуострове выпадает только в середине января. И то, если повезет. «Комсомолка» узнала прогноз погоды в Крыму на Новый год 2023.

Совсем недавно синоптики регионального гидрометцентра предупреждали жителей полуострова о заморозках в начале декабря. Так, в первые дни зимы температура опускалась ниже нуля, а в некоторых районах Крыма даже выпал первый снег. Но холод продержался недолго. Уже в десятых числах декабря столбики термометра снова вернулись к плюсовым отметкам.

Как сообщают в Росгидрометцентре, весь первый месяц зимы будет относительно теплая погода с минимальным количеством осадков, поэтому снега под конец декабря можно не ждать. 30 и 31 декабря температура в Крыму составит 5-6 градусов со знаком плюс, а ночью опустится до 1°.

- В праздничные выходные, начиная с 31 декабря, будет сухо и солнечно, но есть вероятность небольшого дождя в новогоднюю ночь, - отмечают синоптики гидрометцентра.

Ближайшие заморозки с выпадением снега начнутся 4 января. Ночью температура опустится до -2°, а днем вновь поднимется до +5.

Напомним, в середине ноября метеорологи уже прогнозировали резкое похолодание и смену погоды. По информации синоптиков, в Крым должен был прийти арктический холодный фронт с минусовой температурой и снегом. Однако никакого «снежного чуда» так и не произошло.

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