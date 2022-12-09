Крымский суд приговорил к четырем годам колонии гражданина Украины за участие в незаконном вооруженном формировании

В отношении задержанного было возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму на четыре года и три месяца колонии осудили 46-летнего гражданина Украины за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ.
В 2016 году мужчина добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования на территории Украины, после чего на его плечи легла обязанность проверять граждан и транспорт на госгранице между Украиной и Крымом. Также он занимался охраной объектов незаконного вооруженного формирования.
Член НВФ был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Крым в июне 2022 года.
- Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ, - говорится в сообщении.
При вынесении приговора в суде учли чистосердечное раскаяние, полное признание вины, а также активное содействие следствию. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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