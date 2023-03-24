До конца марта завершится ремонт центральной площади курортной Ялты

Благоустройство практически завершено Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Центральные площади двух городов-курортов Ялты и Алушты носят одинаковое название – Советские. Именно с тех времен их ремонт не проводился. Менялось только количество скамеек и освещение. Под Новый год и на праздники площади преображались кардинально: там устанавливали елки, фотозоны и гирлянды. Но сути это не меняло – требовался капитальный ремонт.

В 2019 году Ялта подготовила концепцию благоустройства площади и приняла участие во Всероссийском конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений». Власти выиграли грант, и в 2022 году начались работы общей стоимостью почти 477 миллионов рублей. Благоустройство должно было завершиться в декабре прошлого года, но затянулось и на 2023. Сейчас работы практически завершены. Площадь изменилась: установлен новый сухой фонтан на 115 струй. Чаша периодически будет набираться небольшим количеством воды, по краям сделана имитация тумана - и все это в световом оформлении.

Общая стоимость работ - около 477 миллионов рублей Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Вокруг фонтана появился амфитеатр с теневыми зонами под огромными зонтами - «грибками», которые будут выполнять и функцию ампельных клумб. Зеленые зоны на площади сделаны «горкой» с системой орошения и уже высаженными на них декоративными деревьями, кустарниками и цветами. Все ограждения клумб выполнены как деревянные скамейки и, конечно, везде есть новое покрытие.

- На зонтах установлена система, которая будет работать как полив растений и как «туман» для создания прохлады в жаркий день, - рассказали «КП-Крым» в фирме «Стройинвест-Б», выполняющей благоустройство территории.

Городское пространство становится более уютным Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Завершить работы подрядчик планирует до конца марта.

Корреспондент «КП-Крым» поинтересовалась у прогуливающихся на площади местных жителей нравятся ли им обновления.

Мнения разошлись: - Жалко нет того фонтана, что был. - Мне кажется клумб меньше. - Супер стало, как будто в другом городе нахожусь. - Очень красиво!!!!

А В ЭТО ВРЕМЯ

В курортной Алуште ремонт центральной площади переносили по срокам за последние два года несколько раз. И вот сейчас, в марте, после выделения финансирования приступают к ремонту. Площадь не будет видоизменена – здесь заменят всю коммуникацию, покрытие, бордюрный камень, обновят клумбы и появится новый фонтан - другой формы, но с чашей, как и нынешний.

Эта площадь скоро преобразится Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Как рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева, ремонт планируется завершить в конце августа.

- На ремонт выделено 130 миллионов рублей. Выполнять работы будет строительная компания из Краснодара, - отметила Галина Огнева.

Главная площадь Алушты пока выглядит так Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

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