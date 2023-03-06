Мэр Ялты рассказала, какие улицы отремонтируют в 2023 году

Опубликован список улиц, с которых в Ялте начнутся дорожные работы в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Ялты Янина Павленко опубликовала в своем телеграм-канале список улиц, с которых начнутся дорожные работы в этом году, пишет Крымская газета.

Дорожный ремонт охватит улицы Коммунаров, Володарского, Севастопольскую, Таврическую, Строителей и Щербака в Ялте, Симферопольское шоссе в Массандре, Дворцовое шоссе в Алупке, улицу 60 лет СССР в Гурзуфе и Маратовскую в Гаспре. На эти работы направят более 400 млн рублей из республиканского бюджета.

– Плюс - еще 19 миллионов выделяем из муниципального бюджета на точечный ремонт проблемных участков по улицам Кладбищенской, Поликуровской, Чернова, Революции, Светлому тупику, ул. Привольной в Алупке и к дворцу Александра III в Массандре, – написала Павленко.

В рамках следующего этапа планируется отремонтировать еще 10 улиц, адреса которых будут опубликованы дополнительно. На эти работы потребуется еще 350 млн рублей.

Напомним, в Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог межмуниципального и регионального значения. В частности, в планах привести в порядок дорогу от крымской столицы до Ялты и от Бахчисарая до Ялты, а также завершить строительство первого этапа южного обхода Симферополя на участке от села Донское до Заречного и второго этапа трассы Симферополь - Евпатория - Мирное от села Скворцово до села Мирное.

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