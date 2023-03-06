К 2025 году больше половины дорог в Крыму будут соответствовать нормам

В Республике Крым 50% дорог приведут к нормативному состоянию к 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог.

- Если мы ведем разговор о дорогах межмуниципального и регионального значения. До конца 2024 года планируется довести эти дороги до 50% нормативного состояния. У нас основные магистрали практически отремонтированы, - сообщил ТАСС первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

Также в планах привести в порядок дорогу от крымской столицы до Ялты и от Бахчисарая до Ялты. В то же время продолжается ремонт дороги от Черноморского до Воинки.

Кроме того, в ближайшие два года будет завершено строительство первого этапа южного обхода Симферополя на участке от села Донское до Заречного и второго этапа трассы Симферополь - Евпатория - Мирное от села Скворцово до села Мирное

Ранее сообщалось, что в Севастополе построят дорожную развязку на подъезде к новому микрорайону. Новая транспортная артерия соединит Проспект Октябрьской Революции, Фиолентовское шоссе и улицу Вакуленчука.

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