В Крыму впервые начнут проводить операции пациентам с болезнью Паркинсона

К сложным хирургическим вмешательствам команда хирургов приступит уже в ближайшее время Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

В конце февраля в Ялту прибыла команда нейрохирургов, которые будут делать высокотехнологичные операции, никогда ранее не проводившиеся в Крыму.

- Это операции в области функциональной нейрохирургии при болезни Паркинсона, эпилепсии, синдрома Туретта, различных дистоний, болевых синдромах, - пояснил «КП-Крым» Андрей Ситников, возглавивший отделение нейрохирургии филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму, кандидат медицинских наук, член совета директоров трех международных ассоциаций.

По словам специалиста, болезнь Паркинсона - неизлечимое заболевание, но глубинная стимуляция головного мозга или деструктивные операции могут купировать часть симптомов.

Весь процесс - под контролем медиков Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Мы можем обеспечить пациенту комфортное существование, социальную жизнь. Мы возвращаем его к повседневной активности, значительно уменьшая дозировку лекарств. Операция замедляет прогрессирование болезни и убирает тремор, замедленные движения, мышечную ригидность. Такие операции в России выполняются далеко не везде, - рассказал Андрей Ситников.

К этим операциям команда хирургов приступит уже в ближайшее время - в течение месяца, как только закончится дооснащение отделения необходимым медицинским оборудованием. Но уже сейчас нейрохирурги проводят сложные медицинские вмешательства по нейроонкологии – удалению опухолей головного и спинного мозга любой сложности локализации при сосудистой патологии. К ним относятся аневризмы, артерио-венозные деформации. Таких пациентов с тяжелыми формами заболевания также ранее не оперировали на полуострове, а направляли в федеральные медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких крупных городов.

В Ялте медики будут принимать также и пациентов со всей России. По словам Андрея Ситникова, южный курорт - лучшее место для послеоперационной реабилитации.

- Здесь нейрохирургическая служба работает по замкнутому циклу, начиная от диагностики, отбора пациентов для операций, подготовки к хирургическому вмешательству, проведения высокотехнологичной помощи и последующего восстановления больного, - подытожил нейрохирург.

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