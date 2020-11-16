Крымские медики начали работать в области хирургии сонных артерий

На полуострове раньше не выполнялись операции по борьбе с ишемией головного мозга из-за сложности их проведения. Фото: Пресс-служба КФУ

В клинике Крымского федерального университета начали развивать новое направление – хирургию сонных артерий. Как сообщили в пресс-службе вуза, медики уже провели первую успешную операцию.

По словам заведующего отделением хирургии №2 Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Вячеслав Михайличенко, на полуострове раньше не выполнялись операции по борьбе с ишемией головного мозга из-за сложности их проведения.

- Мы успешно провели первую операцию - прямую открытую каротидную эндартерэктомию с аллопластикой сонной артерии. Операция длилась порядка двух часов, прошла успешно, пациент уже выписан из клиники, - отметил хирург, - Мы будем активно развивать направление хирургии сонных артерий, что в дальнейшем послужит на благо крымчанам.

Напомним, не так давно крымские хирурги клинического многопрофильного центра Святителя Луки вылечили ногу пациента, которую изначально хотели ампутировать. Сейчас нога полностью восстановилась, мужчина снова может ходить.