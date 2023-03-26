В Севастополе изменится схема проезда по «Тавриде»

Завершить работы на восьмом этапе участка "Тавриды" планируется в мае 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Под Севастополем с 28 марта по 9 апреля изменится схема движения на восьмом этапе участка трассы «Таврида». Об этом в своем Tg-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Как рассказал губернатор, движение в Инкерман и обратно вновь будет осуществляться под путепроводом. Это связано с работами на восьмом этапе участка трассы. Подрядчик приступает к обустройству финального слоя покрытия.

- При осуществлении движения под путепроводом выезду из Инкермана будет дано преимущество - это главная дорога. Транспортные средства, направляющиеся из Севастополя в Симферополь и обратно, должны будут уступить дорогу, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Так выглядит схема проезда по участку "Тавриды". Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Глава Севастополя призвал участников движения обращать внимание на дорожные знаки. Также отмечается, что со стороны Симферополя или Инкермана съезд на Ялтинское кольцо будет закрыт. Проехать в город с этой стороны можно будет только по тоннелю.

Напомним, завершить работы на восьмом этапе трассы «Таврида» планируется в мае 2023 года. Общая протяженность этого участка - почти 8 км. Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Крыма и Севастополя попросил ускорить работы по строительству главной транспортной артерии полуострова.

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