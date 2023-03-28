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Общество28 марта 2023 9:05

Уворачивались друг от друга, но столкнулись на обочине: крымчанин погиб в страшном ДТП

Выжившего водителя могут посадить на пять лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В Кировском районе 33-летнего жителя Симферополя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла еще 23 марта 2021 года. Симферополец ехал за рулем фургона Ford со стороны столицы Крыма в сторону Феодосии. Неподалеку от села Первомайское водитель решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу. В это время там ехал ВАЗ-2104. Оба водителя попытались уйти от столкновения и свернули на обочину. Однако там машины и столкнулись.

В результате ДТП погиб водитель отечественного авто. От полученных травм он скончался на месте. Кроме того, в аварии пострадали два пассажира «Жигулей». Их увезли в больницу.

– Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.

Согласно законодательству, водителю фургона грозит до пяти лет лишения свободы.

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По факту аварии проводится проверка (подробности)

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