В Крыму в тройном ДТП с КамАЗом на «Тавриде» пострадали два человека

Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 23 марта, на участке трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе недалеко от села Глубокий Яр произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo, двигаясь в направлении Симферополя, допустил столкновение со специальным автомобилем КамАЗ для обслуживания автодорог, после чего его отбросило на другой легковой автомобиль, – говорится в сообщении.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

В аварии пострадали водитель и пассажир Daewoo, их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Накануне, 22 марта, в Симферополе водитель ВАЗа протаранил четыре автомобиля, его пассажирка погибла. Сам водитель был доставлен в больницу с травмами

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