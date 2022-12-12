Осматривал выданный автомат: в Севастополе военнослужащий случайно выстрелил в сослуживца

Теперь уже бывший военный нарушил правила обращения с оружием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе военнослужащий одной из частей Черноморского флота серьезно ранил сослуживца, случайно выстрелив в него из автомата. Как сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда города-героя, молодого человека осудили за нарушение правил обращения с оружием и причинение тяжкого вреда здоровью.

Все произошло в апреле этого года на территории войсковой части ЧФ. Рядовой запаса решил осмотреть выданный ему автомат АК-74 и проверить его исправность.

- Не предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, присоединил снаряженный боевыми патронами магазин к автомату, после чего дважды дослал патрон в патронник и нажал на спусковой крючок, произведя выстрел, - говорится в сообщении суда.

В результате выстрела тяжело пострадал сослуживец рядового. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

В ходе судебного заседания теперь уже бывший военнослужащий полностью признал свою вину. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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