В крымском парке «Тайган» родились четверо амурских тигрят

Пока новорожденные совсем крохи. Фото: скриншот видео

В белогорском парке львов «Тайган» случилось радостное событие. Там родились первые в нынешнем году тигры. Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.

- Это амурские тигры, которых в природе всего несколько сотен. Все они на особом счету, - уточнил специалист. - Четверо тигрят. Мы еще даже не смотрели, кто они – мальчики или девочки. Их кормит мама-тигрица. Она сейчас вышла, пьет водичку и разрешила взять их нам на ручки.

Амурский (он же Уссурийский) тигр является самым крупным из пяти видов тигров, оставшихся на планете Земля. По словам Олега Зубкова, взрослая особь может достигать трех метров в длину и 500 килограммов в весе.

Но пока новорожденные амурские тигры еще совсем крохи, хотя некоторые малыши уже начали открывать глаза.

- Пока они будут расти в парке, воспитываться мамой, но потом уедут, - рассказал Олег Зубков.

В этом году в «Тайган» поступает много заявок от цирков и других зоопарков по вопросам приобретения тигрят.

Напомним, недавно в парке львица, эвакуированная из Мариупольского зоопарка, родила тройню. Беременную хищницу перевезли в Крым месяц назад. Перед поездкой животное пришлось усыпить. И шансы на то, что после наркоза плод в ее утробе не погибнет, не превышали десяти процентов. Однако для потомства и львицы все закончилось хорошо.