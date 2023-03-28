В Никитском ботаническом саду к Параду тюльпанов высадили 160 тысяч цветов

Сейчас на выставочной площадке распустились около 10 ранних сортов Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Чуть больше недели осталось до старта Парада тюльпанов-2023 в Никитском ботаническом саду. Как отмечают сотрудники, высажено 160 тысяч цветов.

Выставочная площадка расположилась на 3500 квадратных метрах. Сейчас она в основном зеленая с яркими вкраплениями красного, белого, желтого и фиолетового. Уже распустились около десятка сортов ранних махровых тюльпанов. Всего же полюбоваться можно будет 220 сортами, 45 из которых представлены впервые.

Каждый сорт цветет примерно две недели Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Сорта разделены на три группы – ранние, средние и поздние. Период цветения каждого – две недели. Лучше всего, если температура воздуха будет до 15 градусов тепла днем, - отметила Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ.

При этом, заверяет специалист, снег и резкое понижение температуры не навредит цветам.

Цветки не боятся морозов Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

НАЗВАНИЕ СОРТОВ – ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

На выставке гости смогут увидеть пять сортов тюльпанов селекции Сада - «Золото Скифов», «Сад Счастья», «Золотые россыпи», «Скиф» и «Подарок Ирине». «Скиф» - самый поздний сорт, он зацветет, когда у большинства цветов уже облетят лепестки. «Подарок Ирине» - цветок, посвященный всем женщинам с этим именем, так решила его создатель - селекционер Людмила Александрова.

Сорта тюльпанов разделены на три группы – ранние, средние и поздние Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Название сортов - это веяние времени. В 19 веке сорта называли в основном в честь аристократов, известных людей. В советский период – это были «октябрины» и «луноходы». Сейчас сорта носят коммерчески выигрышные названия. Я жду, когда распустится сорт «Гугл», очень хочу посмотреть какой он, - поделилась своим мнением Вера Зыкова.

КОЛЛЕКЦИЯ БОТСАДА НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО 600 СОРТОВ

Вся коллекция тюльпанов Никитского ботанического сада находится в степном отделении, за Симферополем. Это 581 сорт, из которых 560 завезенных и 21 - отечественной селекции. Они представляют 15 садовых классов из 16 существующих в международной классификации тюльпанов.

Официально выставка откроется 4 апреля Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- В степное отделение привозят сорта иностранной селекции, в основном из Нидерландов. Наши научные сотрудники изучают растение и выделяют для селекции самые лучшие особенности цветов. Мы работаем над созданием сортов, которые будут цвести в очень теплую, нашу крымскую погоду, в то время, когда другие уже не цветут, - рассказала Вера Зыкова.

Парад тюльпанов в Никитском Ботаническом саду – это «визитная карточка» Крыма. Эта выставка проводится уже 15 лет. А не менее популярный «Бал хризантем» в этом году встретит свой 70-й юбилей.

Полюбоваться цветами можно будет до конца мая Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Первой цветочной коллекцией, на которую позвали зрителей – это были розы в 19 веке, в 1953 году - хризантемы, затем канны, а уже потом ирисы и тюльпаны. Причем ирисы вначале показывали срезанные в вазах, а уже потом решили любоваться ими в грунте, - поделилась историей Вера Зыкова.

Парад тюльпанов торжественно откроется 4 апреля и продлится до майских праздников.

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