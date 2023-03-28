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Общество28 марта 2023 13:40

В Никитском ботаническом саду к Параду тюльпанов высадили 160 тысяч цветов

Ученые: Резкое понижение температуры до -2 градусов не навредит Параду тюльпанов 2023
Виктория ШЕВЧЕНКО
Сейчас на выставочной площадке распустились около 10 ранних сортов

Сейчас на выставочной площадке распустились около 10 ранних сортов

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Чуть больше недели осталось до старта Парада тюльпанов-2023 в Никитском ботаническом саду. Как отмечают сотрудники, высажено 160 тысяч цветов.

Выставочная площадка расположилась на 3500 квадратных метрах. Сейчас она в основном зеленая с яркими вкраплениями красного, белого, желтого и фиолетового. Уже распустились около десятка сортов ранних махровых тюльпанов. Всего же полюбоваться можно будет 220 сортами, 45 из которых представлены впервые.

Каждый сорт цветет примерно две недели

Каждый сорт цветет примерно две недели

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Сорта разделены на три группы – ранние, средние и поздние. Период цветения каждого – две недели. Лучше всего, если температура воздуха будет до 15 градусов тепла днем, - отметила Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ.

При этом, заверяет специалист, снег и резкое понижение температуры не навредит цветам.

Цветки не боятся морозов

Цветки не боятся морозов

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

НАЗВАНИЕ СОРТОВ – ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

На выставке гости смогут увидеть пять сортов тюльпанов селекции Сада - «Золото Скифов», «Сад Счастья», «Золотые россыпи», «Скиф» и «Подарок Ирине». «Скиф» - самый поздний сорт, он зацветет, когда у большинства цветов уже облетят лепестки. «Подарок Ирине» - цветок, посвященный всем женщинам с этим именем, так решила его создатель - селекционер Людмила Александрова.

Сорта тюльпанов разделены на три группы – ранние, средние и поздние

Сорта тюльпанов разделены на три группы – ранние, средние и поздние

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Название сортов - это веяние времени. В 19 веке сорта называли в основном в честь аристократов, известных людей. В советский период – это были «октябрины» и «луноходы». Сейчас сорта носят коммерчески выигрышные названия. Я жду, когда распустится сорт «Гугл», очень хочу посмотреть какой он, - поделилась своим мнением Вера Зыкова.

КОЛЛЕКЦИЯ БОТСАДА НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО 600 СОРТОВ

Вся коллекция тюльпанов Никитского ботанического сада находится в степном отделении, за Симферополем. Это 581 сорт, из которых 560 завезенных и 21 - отечественной селекции. Они представляют 15 садовых классов из 16 существующих в международной классификации тюльпанов.

Официально выставка откроется 4 апреля

Официально выставка откроется 4 апреля

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- В степное отделение привозят сорта иностранной селекции, в основном из Нидерландов. Наши научные сотрудники изучают растение и выделяют для селекции самые лучшие особенности цветов. Мы работаем над созданием сортов, которые будут цвести в очень теплую, нашу крымскую погоду, в то время, когда другие уже не цветут, - рассказала Вера Зыкова.

Парад тюльпанов в Никитском Ботаническом саду – это «визитная карточка» Крыма. Эта выставка проводится уже 15 лет. А не менее популярный «Бал хризантем» в этом году встретит свой 70-й юбилей.

Полюбоваться цветами можно будет до конца мая

Полюбоваться цветами можно будет до конца мая

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Первой цветочной коллекцией, на которую позвали зрителей – это были розы в 19 веке, в 1953 году - хризантемы, затем канны, а уже потом ирисы и тюльпаны. Причем ирисы вначале показывали срезанные в вазах, а уже потом решили любоваться ими в грунте, - поделилась историей Вера Зыкова.

Парад тюльпанов торжественно откроется 4 апреля и продлится до майских праздников.

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