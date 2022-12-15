Зимой в Крыму высаживают цветы для Парада тюльпанов 2023

В Крыму готовятся к Параду тюльпанов 2023. Фото: Светлана Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма в декабре высаживают луковицы для Парада тюльпанов 2023. Весенние цветы займут клумбу, где совсем недавно проходил великолепный Бал хризантем 2022.

Весной Никитский сад порадует яркими луковичными. Фото: Светлана Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Да-да, луковицы будущих участников Парада тюльпанов 2023 высаживаются сейчас, во второй декаде декабря! Красота создается золотыми руками садовников, творческим вдохновением ландшафтных архитекторов, интеллектуальным трудом ученых, организаторскими способностями руководителя! – отметила Светлана Плугатарь, кандидат биологических наук заведующая отделом цветоводства, дендрологии и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада.

Цветоводы работают в ненастье. Фото: Светлана Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Сотрудники Сада трудятся в непогоду. Дождь превратил клумбу в земляную жижу, и цветоводы работают по уши в грязи, с усилием передвигая ноги, потому что на обувь налипли нехилые куски грунта.

Участники Парада тюльпанов 2023. Фото: Светлана Плугатарь/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Луковицам ненастье идет на пользу, они смогут пустить корни, а весной порадуют упругими бутонами.

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