В Крыму экс-королева уже пришла на Бал хризантем 2022

«Египтянка». Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма встречает царственную особу – распустила бутоны «Египтянка», признанная самым красивым цветком Бала хризантем.

Появление титулованной особы, как и положено, привлекло внимание.

- В Никитском ботаническом саду уже цветет «Египтянка», сорт крупноцветковой хризантемы, получившей титул королевы в 2016 году! – сообщили в пресс-службе Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Венценосная красотка хороша, что и говорить! Все при ней и шарм, и цвет, в формы.

Остается только дождаться официального открытия Бала хризантем, который традиционно завершится голосованием за самый восхитительный цветок. Среди растений мелкоцветковых сортов все желающие выберут принцессу, крупноцветковая красотка удостоится королевского титула.

Точной даты начала Бала хризантем пока нет, но уже известно, что оно намечено на конец октября. Ждать осталось совсем чуть-чуть.

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