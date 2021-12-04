В Крыму «Бегущая по волнам» стала королевой Бала хризантем 2021

«Бегущая по волнам». Фото: Николай Носков, Михаил Розенштейн/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма с октября можно порадовать свою душу и глаза уникальной коллекцией осенних цветов. Бал хризантем собрал в один гигантский букет несколько сот сортов и форм замечательного растения, всего 45 тысяч цветов! По доброй традиции из всего великолепия выбирают самый красивый цветок, причем в онлайн-голосовании принимают участие все желающие, независимо от прописки, гражданства и наличия QR-код.

Пришел декабрь. Великолепный праздник завершился и стало известно имя королевы Бала хризантем. Долгожданному событию не стал помехой мощный ураган, который изрядно покуролесил в Саду.

Королева Бала хризантем «Бегущая по волнам». Фото: Михаил Розенштейн/Никитский ботанический сад

- Всеобщим интернет-голосованием выбрана королева – крымский сорт под названием «Бегущая по волнам», - сообщили в пресс-службе Сада.

Удивительный и прекрасный цветок, радует взоры необычным бело-кремово-розовым окрасом и кудрявым, своевольно растрепанным соцветием. Настоящая красотка, чью роскошную шевелюру растрепал шаловливый морской ветерок.

Писатель Александр Грин, создавший одноименное литературное произведения наверняка бы одобрил название сорта прекрасного цветка.

Автор сорта Наталья Смыкова, научный сотрудник лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада/2 Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Сорт «Бегущая по волнам» является очень длительно цветущим, не только в открытом грунте, это хозяйственный ценный признак, но также он очень длительно сохраняет декоративные качества в срезанным виде, то есть в воде до трех недель, - такую характеристику нежному на вид растению дала Наталья Смыкова, научный сотрудник лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада, которая является автором этого сорта.

Необычный сорт хризантем «родился» в 2018 году из гибридных сеянцев китайского сорта. «Бегущая по волнам», как и положено особе королевских кровей, стройна – высота цветка может достигать 130 сантиметров.

- Нежна, прелестна и игрива. Изящная и взбалмошная красавица! Достойна королевских почестей! - считают гости Сада.

«Адмирал Алферьев». Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Красотке, чтобы не зачахла в гордом одиночестве, подобрали достойного кавалера - сорт «Адмирал Алферьев».

Адмирал Игорь Алферьев стал почетным гостем Бала хризантем. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Примечательно, что полюбоваться его цветением в сад приехал сам легендарный адмирал Игорь Алферьев, в честь которого получил имя цветок.

Хризантема своими очертаниями напоминают звезду на погонах адмиральских погонах: по-военному ничего лишнего - четкие линии, строго геометрические формы и желто-золотой цвет.

Легкомысленная внешне, но стойкая по натуре «Бегущая по волнам» и по-военному дисциплинированный «Адмирал Алферьев» - уникальный и восхитительный дуэт!

КСТАТИ

В этом году бал хризантем в Никитском ботаническом саду проходит в 68 раз. Первая выставка была организована в 1953 году.

Начало традиции выбирать королеву Бала положено в 2007 году. Самая первая корона досталась сорту «Анастасия». Далее, одна за другой, трон занимали: «Ami Paulett», «Ласточка (Янь-Цзы)», «Reflex», «Escort Rot», «Апельсиновый шар», «Natasha», «Kiko», «Milka Pink», «Египтянка», «Ласточкино гнездо», «Пусть всегда будет солнце», «Эрмитаж», «Предрассветный Аю-Даг». Из 14 королев Бала - 5 селекции НБС-ННЦ, остальные - зарубежной.

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