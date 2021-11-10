Никитский ботсад открыл онлайн голосование за королеву «Бала хризантем»

Фото: НБС/Юрий Югансон

Никитский ботанический сад объявил старт онлайн голосования за «королеву» выставки «Бел хризантем». Такую практику ботсад впервые ввел в прошлом году из-за ковидных ограничений.

До середины ноября выставка хризантем на пике цветения. Из представительниц 182 сорта посетители сада выбрали 21 претендентку на звание «королевы бала-2021». Ежедневно в урну для голосования поклонники опускают бюллетени за тот или иной сорт, но интернет-аудитория намного больше, и ее симпатии могут сыграть решающую роль.

Фото: НБС/Юрий Югансон

Голосование проходит на официальной странице Никитского ботсада и на его страничках в социальных сетях. Там же выставлены претендентки на «принцессу бала» - представительницу бордюрных хризантем. Их в этом году на выставке 289 сортов.

- Прошлый удачный опыт проведения онлайн выборов «королевы», когда число просмотров только на сайте НБС во время голосования достигало 28 тысяч в сутки, убедил нас, что таким же образом надо выбирать и принцессу, - подчеркнула заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Светлана Плугатарь.

Фото: НБС/Юрий Югансон

Онлайн голосование продлится до конца ноября, и первого декабря будут суммированы результаты очного и заочного голосования.

В этом году в Никитском ботсаду проходит 68-я выставка «Бал хризантем». Из-за ковидных ограничений торжественное открытие цветочного форума не состоялось. Посещение выставки и трех парков Никитского ботсада доступно без QR-кодов, но с соблюдением масочного режима в закрытых помещениях.

Фото: НБС/Юрий Югансон

Фото: НБС/Юрий Югансон

Фото: НБС/Юрий Югансон

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