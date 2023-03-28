В Крыму в ДТП с поездом погибли четыре человека: среди них двое детей

ЧП произошло в Джанкойском районе. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Джанкойском районе Крыма вечером 28 марта произошло страшное ДТП: на железнодорожном переезде поезд столкнулся с легковушкой. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в результате происшествия погибли четыре человека. Двое из них - дети.

Авария случилась в 20:14 недалеко от поселка Вольное. Железнодорожный состав, следовавший из Санкт-Петербурга в Симферополь, протаранил легковой автомобиль Skoda на переезде. Судя по всему, семья пыталась успеть проскочить на переезде, однако, все закончилось самым трагичным образом.

- Движение железнодорожного транспорта приостановлено. В результате ДТП четыре человека погибли, из них двое детей, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Для ликвидации последствий аварии было призвано два подразделения МЧС Крыма – 33 человека и 10 единиц техники.

Как добавили в пресс-службе крымской полиции, сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «КП-Крым» сообщала о смертельном ДТП в районе Феодосии с участием микроавтобуса и легковушки. Неподалеку от села Первомайское фургон выехал на встречную полосу, где двигался «ВАЗ». Оба водителя попытались уйти от столкновения и свернули на обочину. В результате аварии мужчина за рулем легкового авто скончался на месте.

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