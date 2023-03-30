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Общество30 марта 2023 10:55

Поджег военкомат и пытался взорвать пути: в Крыму на 10 лет посадили диверсанта

Кроме того, его оштрафовали на 700 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Подсудимый признал свою вину лишь частично

Подсудимый признал свою вину лишь частично

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Симферопольского района 1983 года рождения признали виновным в ряде преступлений, в том числе и совершении диверсии в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Житель Пионерского выступал против проведения специальной военной операции. В мае он поджег военкомат, находящийся в Симферополе. Таким образом злоумышленник хотел подорвать обороноспособность и экономическую безопасность России. В ходе подготовки к диверсии мужчина купил все необходимое для изготовления зажигательной смеси. Пожар вовремя заметили военные и потушили его.

– С этой же целью он попытался взорвать пути железнодорожного сообщения, для чего заблаговременно приобрел противотанковую мину. Подсудимый осуществил детальное фотографирование сооружения и объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного моста, с целью определения скрытого места закладки взрывного устройства, – сообщили в Верховном суде.

В июне крымчанина задержали сотрудники ФСБ. У жителя Симферопольского района нашли взрывные устройства. Взорвать пути ему не удалось. Свою вину мужчина признал лишь частично. На него завели уголовные дела о незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также о диверсии и попытке диверсии. Крымчанина приговорили к 10 годам лишения свободы. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а остальные семь – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, жителя Пионерского оштрафовали на 700 тысяч рублей.

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