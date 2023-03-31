В Феодосии чиновницу задержали за злоупотребление полномочиями на 70 миллионов рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Феодосии начальника управления капитального строительства администрации обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В феврале 2021 года управление капстроительства заключила с единственным подрядчиком ООО «Компания «Климат-Сервис» контракт по строительству сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский. Компания выполнила работа не полностью. Кроме того, на объекте не было части оборудования. Однако глава управления подписала акты выполненных работ. Подрядчик получил более 54 миллионов рублей.

– Далее должностное лицо подписала акт, в соответствии с которым подрядчику был сделан пересчет за отчетный период и дополнительно оплачены фактически невыполненные работы еще на сумму более 16 миллионов рублей, – рассказали в Следкоме.

Правоохранители задержали чиновницу. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что фигурантку отправили под домашний арест. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастный к нему круг лиц, – отметили в СК.

Согласно законодательству, чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

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