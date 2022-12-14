Прокуратура проверит, почему семья уральцев с больным ребенком осталась без света и тепла в Крыму

При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Фото предоставлено читательницей КП-Крым

После того, как на страницах «Комсомолки» была опубликована история жительницы села Пожарское, что под Симферополем, которая с больным ребенком жила без света и тепла больше года, прокуратура Крыма начала проверку. Об этом КП-Крым сообщила старший помощник прокурора РК по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк.

- В ходе организованных надзорных мероприятий, будет дана оценка исполнению требований законодательства ресурсоснабжающей организацией при подключении домовладения к электрическим сетям. При выявлении нарушений будет решен вопрос о принятии мер реагирования, - отметила она.

Ранее в КП-Крым с криком о помощи обратилась Наталья Петрова (фамилия изменена. - Прим. Ред.). После долгих лет жизни в столице Урала вместе с мужем и ребенком они решили переехать в солнечный Крым. Но вместо обещанного тепла получили холодный дом без отопления и электричества.

Решиться на переезд Петровы смогли не сразу. Этому была весомая причина – необычная болезнь их пятилетнего сына. Когда ребенок был младенцем, с его здоровьем все было хорошо, но в какой-то момент родители начали замечать, что у мальчика на коже появляется сильная сыпь. Раздражение могло поражать два или больше участков на теле и сильно пугало родителей. Но после осмотров врачей выяснилось, что из-за сурового уральского климата у малыша появилась холодовая аллергия, и жить в Екатеринбурге мальчику было небезопасно.

У ребенка холодимая аллергия. Фото предоставлено читательницей КП-Крым

Семья собрала все вещи, продала квартиру в родном городе, попрощалась с родственниками и отправилась на теплый полуостров. В Крыму они успели построить свой дом, но провести коммуникации до сих так и не получилось. Хоть все соседи уже давно обеспечены электроэнергией, в Петровым приходится пользоваться свечами. Чтобы ускорить процесс, они даже предоставляли в «Крымэнерго» документы, подтверждающие болезнь их пятилетнего ребенка. Но сроки подключения дома к сетям постоянно сдвигались.

Совсем отчаявшись, Наталья ходила по разным инстанциям, писала в Совмин, приходила на личный прием в министерства и даже в районный суд. Там «Крымэнерго» обязали подключить дом к электричеству не позднее 1 ноября 2022 года, но и этого не произошло. Поэтому с криком о помощи и в надежде на решение проблемы читательница «Комсомолки» обратилась в редакцию.

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